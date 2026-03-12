onedio
ABD İstihbaratının Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğratacak Raporu Ortaya Çıktı

ABD İstihbaratının Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğratacak Raporu Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 19:10

ABD istihbaratına göre İran yönetimi, iki haftadır süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanlarına rağmen hâlâ büyük ölçüde sağlam durumda ve kısa vadede çökme riski taşımıyor. Konuya yakın üç kaynağın aktardığı istihbarat raporları, rejimin kontrolünü sürdürdüğünü ve toplum üzerindeki otoritesini koruduğunu gösteriyor.

Reuters’a konuşan bir kaynak, son değerlendirmelerin birkaç gün önce tamamlandığını belirterek, İran’daki yönetimin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının hızla artması siyasi baskıyı yükseltirken, ABD Başkanı Donald Trump, son yılların en büyük Amerikan askeri operasyonunun “yakında” sona erebileceğine işaret etti. Buna karşın sertlik yanlısı İran yönetiminin iktidarda kalması, savaşın sonlandırılma biçimi konusunda belirsizlik yaratıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ruhani yönetim yerinde duruyor.

Ruhani yönetim yerinde duruyor.

İstihbarat raporları, ABD ve İsrail saldırılarının ilk gününde Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine rağmen İran’ın ruhani yönetiminin dağılmadığını ortaya koyuyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, kapalı toplantılarda savaşın İran yönetimini mutlaka devireceğine dair kesin bir beklenti bulunmadığının kabul edildiğini aktardı.

Kaynaklar, İran’daki durumun hâlâ değişken olduğunu ve iç dengelerin ilerleyen dönemde farklı bir yöne evrilebileceğini belirtti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve CIA konuya yorum yapmazken, Beyaz Saray da Reuters’ın sorularını yanıtsız bıraktı.

Operasyonun amacı konusunda kafalar karışık.

Operasyonun amacı konusunda kafalar karışık.

Savaşın başlamasından bu yana ABD ve İsrail, İran’da hava savunma sistemleri, nükleer tesisler ve üst düzey yöneticileri hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Ancak Washington yönetimi operasyonun nihai amacı konusunda çelişkili mesajlar verdi; Trump başlangıçta İran halkına “hükümetinizi devralın” çağrısı yaparken, daha sonra yönetimin devrilmesinin hedef olmadığı ifade edildi.

Saldırılarda Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkili ve İran Devrim Muhafızları (IRGC) komutanları hayatını kaybetti. Buna rağmen ABD istihbaratına göre Devrim Muhafızları ve Hamaney’in ölümünden sonra görevi devralan geçici yönetim ülke üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.

Bu hafta başında ise İran’daki Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak ilan etti.

Kürt grupları için ayrı parantez açıldı.

Kürt grupları için ayrı parantez açıldı.

ABD istihbaratına göre, İranlı Kürt grupların rejime karşı etkili bir silahlı mücadele yürütme kapasitesi sınırlı. Reuters’a daha önce yansıyan bilgilere göre, Irak’taki bazı İranlı Kürt milisler, İran’ın batısındaki güvenlik güçlerine yönelik olası operasyonlar konusunda ABD ile temas kurmuştu. Ancak istihbarat raporları, bu grupların yeterli askerî güç ve sayıya sahip olmadığını ortaya koyuyor.

Buna karşın bazı Kürt liderler, ABD desteğiyle İran içinde hükümete karşı silahlı bir ayaklanma başlatabileceklerini iddia ediyor. Ancak Trump yönetiminin, bu grupların İran’a girişine izin vermeme kararı aldığı bildiriliyor.

Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
