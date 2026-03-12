ABD İstihbaratının Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğratacak Raporu Ortaya Çıktı

ABD istihbaratına göre İran yönetimi, iki haftadır süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanlarına rağmen hâlâ büyük ölçüde sağlam durumda ve kısa vadede çökme riski taşımıyor. Konuya yakın üç kaynağın aktardığı istihbarat raporları, rejimin kontrolünü sürdürdüğünü ve toplum üzerindeki otoritesini koruduğunu gösteriyor.

Reuters’a konuşan bir kaynak, son değerlendirmelerin birkaç gün önce tamamlandığını belirterek, İran’daki yönetimin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının hızla artması siyasi baskıyı yükseltirken, ABD Başkanı Donald Trump, son yılların en büyük Amerikan askeri operasyonunun “yakında” sona erebileceğine işaret etti. Buna karşın sertlik yanlısı İran yönetiminin iktidarda kalması, savaşın sonlandırılma biçimi konusunda belirsizlik yaratıyor.

