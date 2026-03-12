Uzman Hukukçudan Kullanılmayan Banka Hesaplarını Kapatın Uyarısı
Türkiye’de son yıllarda IBAN kullanımı yüzünden canı yanan birçok vatandaş bulunuyor. Çevresindeki bir kişiye IBAN’ını kullandırdığı için hakkında dava açılan, hatta cezaevine girenler bile var. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, IBAN dolandırıcılığına önlem olarak vatandaşların kullanmadıkları banka hesaplarını muhakkak kapatması gerektiğini söyledi.
“IBAN kiralama” yüzünden özellikle gençlerin hayatı kararıyor, yıllarca hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.
Kullanılmayan banka hesapları kapatılmalı
