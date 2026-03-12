onedio
Uzman Hukukçudan Kullanılmayan Banka Hesaplarını Kapatın Uyarısı

Uzman Hukukçudan Kullanılmayan Banka Hesaplarını Kapatın Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
12.03.2026 - 19:13

Türkiye’de son yıllarda IBAN kullanımı yüzünden canı yanan birçok vatandaş bulunuyor. Çevresindeki bir kişiye IBAN’ını kullandırdığı için hakkında dava açılan, hatta cezaevine girenler bile var. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, IBAN dolandırıcılığına önlem olarak vatandaşların kullanmadıkları banka hesaplarını muhakkak kapatması gerektiğini söyledi.

“IBAN kiralama” yüzünden özellikle gençlerin hayatı kararıyor, yıllarca hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Bu tür suçların son dönemde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri arasında yer aldığını ifade eden Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, mağdurların çoğunlukla üniversite öğrencileri, işsizler ve ev kadınlarından oluştuğunu vurguladı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, dolandırıcıların genellikle kısa süreliğine banka hesabını kullanma talebinde bulunduğunu söyledi.

Yavuzdoğan, IBAN kiralama olaylarında birden fazla suçun da oluşabileceğine dikkati çekti.

Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin 'nitelikli dolandırıcılık', 'başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' gibi suçlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Yavuzdoğan, şöyle konuştu:

'Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçu ancak kasten işlenebilir. IBAN'ını kullandıran kişinin hesabının dolandırıcılıkta kullanılacağını bilmesi ya da en azından bunu öngörmesi bu suçun oluşması için yeterlidir. Hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık kastı olmasa bile hesabını bir başkasına kullandırdığının sabit olması durumunda mahkemeler mahkûmiyet kararı verebilmektedir.'

Kullanılmayan banka hesapları kapatılmalı

Vatandaşların banka hesaplarını ve IBAN’larını kimseye kullandırmamaları gerektiğini belirten Yavuzdoğan, komşu, arkadaş veya iş arkadaşlarından gelen “IBAN’ını verir misin?” ya da “Benim yerime şu hesaba ödeme alır mısın?” gibi tekliflerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

Kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının dolandırıcılık riskini azaltacağını ifade eden Yavuzdoğan, “Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Zira özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden bu suçların işlenme ihtimali daha yüksektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların sık kullanmadığı hesaplarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini aktaran Yavuzdoğan, şüpheli bir işlem görüldüğünde yetkililere bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İsmail Kahraman
