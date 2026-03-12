Uzman Hukukçudan Kullanılmayan Banka Hesaplarını Kapatın Uyarısı

Vatandaşların banka hesaplarını ve IBAN’larını kimseye kullandırmamaları gerektiğini belirten Yavuzdoğan, komşu, arkadaş veya iş arkadaşlarından gelen “IBAN’ını verir misin?” ya da “Benim yerime şu hesaba ödeme alır mısın?” gibi tekliflerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

Kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının dolandırıcılık riskini azaltacağını ifade eden Yavuzdoğan, “Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Zira özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden bu suçların işlenme ihtimali daha yüksektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların sık kullanmadığı hesaplarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini aktaran Yavuzdoğan, şüpheli bir işlem görüldüğünde yetkililere bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.