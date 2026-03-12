onedio
article/comments
Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiren Emsal Karar Açıklandı

Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiren Emsal Karar Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 18:41

Yargıtay, önemli bir anlaşmazlık durumunda kira sözleşmesinin süresi dolmadan sona erdirilebileceğine hükmetti. Karara göre, kira ilişkisi “çekilmez hâle” gelirse taraflar sözleşmeyi istedikleri anda feshedebilir.

Fesih için kira süresinin dolması şartı kalkıyor.

Fesih için kira süresinin dolması şartı kalkıyor.

Yargıtay, kira sözleşmelerini ilgilendiren önemli bir karar açıkladı. Karara göre, kira sözleşmesi “çekilmez hâle” geldiğinde, ev sahibi veya kiracı süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilir.

Resmî Gazete’nin 12 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı uyarınca, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesi gereğince, kira sözleşmeleri çekilmez hâle geldiğinde istenildiği anda sona erdirilebilir; fesih için kira süresinin dolması şart değil.

Ev sahibi haksız bulununca dava açtı.

Ev sahibi haksız bulununca dava açtı.

Yüksek Mahkeme, Anamur’daki bir kira ihtilafını inceledi. Dosyada, 2022’de yapılan kira sözleşmesini bir yıl sonra fesheden ev sahibinin haksız olduğu tespit edildi. Ev sahibi, tahliye için kiracıya 3 ay süre tanıdı ancak kiracı evi boşaltmadı. Bunun üzerine açılan davada Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın kira süresi dolmadan açıldığını ve fesih talebinin “ihtiyaç sebebiyle” ele alınması gerektiğini belirterek davayı reddetti. Dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

Hukuk mücadelesini ev sahibi kazandı.

Hukuk mücadelesini ev sahibi kazandı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde “çekilmezlik hali” oluşursa tarafların sözleşmeye bağlı kalmasının beklenemeyeceğine hükmetti. Karara göre, taraflar fesih süresine uyarak sözleşmeyi her zaman feshedebilir; bu hak konut ve iş yeri kiralarını da kapsar. Yüksek Mahkeme, ev sahibini haklı bularak kararı kanun yararına bozdu. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesi de, olağanüstü sebeplerle fesih hakkını ve hâkimin parasal sonuçları değerlendirme yetkisini düzenliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
