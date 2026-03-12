Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiren Emsal Karar Açıklandı

Yüksek Mahkeme, Anamur’daki bir kira ihtilafını inceledi. Dosyada, 2022’de yapılan kira sözleşmesini bir yıl sonra fesheden ev sahibinin haksız olduğu tespit edildi. Ev sahibi, tahliye için kiracıya 3 ay süre tanıdı ancak kiracı evi boşaltmadı. Bunun üzerine açılan davada Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın kira süresi dolmadan açıldığını ve fesih talebinin “ihtiyaç sebebiyle” ele alınması gerektiğini belirterek davayı reddetti. Dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.