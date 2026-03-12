Tesla Yeni Modelini Tanıttı: Bu Araç Ya Kendi Kendine Gidecek ya da Hiç Gitmeyecek
Tesla’nın yıllar sonra geliştirdiği ilk yeni araç olan Cybercab, geçtiğimiz ay Austin’deki üretim hattından indi. Baretli ve yelekli işçilerin alkışlarıyla banttan çıkan araç, şirketin gelecekte milyonlarca üretmeyi hedeflediği yeni modeli.
Wall Street Journal’a göre Cybercab’i farklı kılan ise tasarımı: Araçta ne direksiyon bulunuyor ne de gaz ve fren pedalı yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla bu model için diğer yatırımlarına ara verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üretim ve sonrası için büyük riskler var.
Musk, 2 milyon satış bekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın