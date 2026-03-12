onedio
Haberler
Yaşam
Tesla Yeni Modelini Tanıttı: Bu Araç Ya Kendi Kendine Gidecek ya da Hiç Gitmeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 17:40

Tesla’nın yıllar sonra geliştirdiği ilk yeni araç olan Cybercab, geçtiğimiz ay Austin’deki üretim hattından indi. Baretli ve yelekli işçilerin alkışlarıyla banttan çıkan araç, şirketin gelecekte milyonlarca üretmeyi hedeflediği yeni modeli.

Wall Street Journal’a göre Cybercab’i farklı kılan ise tasarımı: Araçta ne direksiyon bulunuyor ne de gaz ve fren pedalı yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tesla bu model için diğer yatırımlarına ara verdi.

Tamamen Tesla’nın FSD otonom sürüş yazılımı için tasarlanan Cybercab, şirketin sürücüsüz araç çağırma hizmetinin merkezinde yer alacak. Elon Musk, aracın 30 bin doların altında bir maliyetle hem taksi filosu işletmecilerine hem de bireysel kullanıcılara sunulabileceğini söylüyor.

Musk’un projeye duyduğu güven o kadar yüksek ki Tesla yeni model planlarının bir kısmını durdurdu, iki farklı araç projesini ise iptal etti. Şirket artık Volkswagen veya Çinli BYD gibi klasik otomobil üreticileriyle rekabet etmekten ziyade yapay zeka ve robotik alanında öne çıkan bir teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.

Üretim ve sonrası için büyük riskler var.

Ocak ayında yatırımcılara konuşan Elon Musk, Cybercab projesi için “Burada B planı yok. Bu araç ya kendi kendine gider ya da gitmez” diyerek riskin büyüklüğünü vurguladı.

Austin’deki Giga Texas fabrikasında üretim hattı haftada yüzlerce Cybercab üretecek şekilde planlanıyor. Ancak Tesla’nın önünde önemli bir engel bulunuyor: ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA). Mevcut federal düzenlemeler, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan araçların satışına henüz tam olarak izin vermiyor.

NHTSA kuralları, standartlara uymayan araçlar için yıllık en fazla 2.500 adetlik muafiyet tanıyor. Kurum, Tesla’nın Cybercab için henüz resmi bir muafiyet başvurusu yapmadığını açıkladı.

Gerekli onay alınamaz ve araçların kurallara aykırı olduğu değerlendirilirse Tesla ciddi para cezalarıyla ve olası bir geri çağırma süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Musk, 2 milyon satış bekliyor.

Elon Musk, Cybercab’den yılda yaklaşık 2 milyon adet üretmeyi hedeflediklerini ve projenin 2026’nın sonuna kadar Tesla’nın finansallarında belirgin bir etki yaratacağını öngörüyor.

Şirketin buna ihtiyacı da var. Tesla gelirlerinin yaklaşık yüzde 73’ünü oluşturan otomobil satışları 2025’te yüzde 10 geriledi. Analistler ise 2026’da satışların üst üste üçüncü kez düşebileceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley analisti Andrew Percoco’ya göre ise süreç temkinli ilerleyebilir. Percoco, direksiyonsuz bir araca tüketicilerin alışmasının zaman alacağını belirterek Tesla’nın ilk üretilen araçları satıştan çok kendi “robotaksi” hizmetinde kullanabileceğini söylüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
