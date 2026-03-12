Tesla Yeni Modelini Tanıttı: Bu Araç Ya Kendi Kendine Gidecek ya da Hiç Gitmeyecek

Ocak ayında yatırımcılara konuşan Elon Musk, Cybercab projesi için “Burada B planı yok. Bu araç ya kendi kendine gider ya da gitmez” diyerek riskin büyüklüğünü vurguladı.

Austin’deki Giga Texas fabrikasında üretim hattı haftada yüzlerce Cybercab üretecek şekilde planlanıyor. Ancak Tesla’nın önünde önemli bir engel bulunuyor: ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA). Mevcut federal düzenlemeler, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan araçların satışına henüz tam olarak izin vermiyor.

NHTSA kuralları, standartlara uymayan araçlar için yıllık en fazla 2.500 adetlik muafiyet tanıyor. Kurum, Tesla’nın Cybercab için henüz resmi bir muafiyet başvurusu yapmadığını açıkladı.

Gerekli onay alınamaz ve araçların kurallara aykırı olduğu değerlendirilirse Tesla ciddi para cezalarıyla ve olası bir geri çağırma süreciyle karşı karşıya kalabilir.