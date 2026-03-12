onedio
Türkiye’nin Ünlü Market Zinciri İflasın Eşiğine Geldi: 4.7 Milyar TL’lik Dev Zarar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2026 - 06:52

Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip olan Tarım Kredi Marketleri, 2025 yılını 4,7 milyar liralık dev bir zararla kapattı. Özkaynakları tükenme noktasına gelen kurum, Merkez Birliği’nden aktarılan acil sermaye desteği sayesinde yasal olarak iflas etmekten son anda kurtarıldı. Satış gelirleri düşen ve giderleri katlanan dev zincirin mali tablosu, operasyonel bir krizin eşiğinde olduğunu kanıtladı.

Kaynak: Sadettin İnan / Tarımdan Haber

Türkiye’nin en büyük perakende ağlarından biri olan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş., 2025 yılına ait bağımsız denetim raporuyla tarihinin en zorlu mali dönemini geride bıraktığını ilan etti.

'Ucuz gıda' sloganıyla binlerce noktada hizmet veren dev iştirak, yıl sonunda 4,7 milyar lira gibi rekor bir zarar açıkladı. Bu tablo, şirketin öz kaynaklarının tamamen erimesine neden olurken, yasal bir zorunluluk olan 'teknik iflas' durumunu gündeme getirdi. Ancak kurumun yardımına koşan Merkez Birliği, tam 4 milyar liralık nakit sermaye avansı yatırarak şirketin kağıt üzerinde 'borca batık' görünmesinin önüne geçti. Eğer bu kritik finansal hamle yapılmasaydı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketin yasal olarak faaliyetlerini sürdürmesi tehlikeye girecekti.

Kurumun gelir gider dengesindeki bozulma rakamlara da net bir şekilde yansıdı.

Şirketin yıllık cirosu reel bazda 72,2 milyar liradan 66,3 milyar liraya gerileyerek ciddi bir kan kaybı yaşadı. Elde edilen 11,1 milyar liralık brüt kar ise kira bedelleri, personel maaşları ve lojistik masraflarından oluşan 14,8 milyar liralık devasa işletme giderlerini karşılamaya yetmedi. Finansal yükler henüz hesaba katılmadan dahi marketçilik faaliyetlerinin doğrudan 4,3 milyar lira esas faaliyet zararı üretmesi, sistemin kendi maliyetini çeviremediğini ortaya koydu.

Şirketin borç yükündeki hızlı artış ise tablonun bir diğer karanlık noktasını oluşturdu.

Banka kredileri bir yıl içinde yaklaşık dört katına çıkarak 1,3 milyar liradan 4,8 milyar liraya ulaştı. Borçlanma maliyetleri ve kur farkı gibi kalemlerin eklenmesiyle birlikte şirketin sırtındaki finansman yükü 6,2 milyar lirayı buldu. Piyasaya ve iş ortaklarına olan toplam ticari borcu 10,7 milyar liraya dayanan Tarım Kredi Marketleri, 2026 yılına ağır bir borç yükü ve operasyonel belirsizliklerle girmiş oldu.

