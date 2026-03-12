Türkiye’nin Ünlü Market Zinciri İflasın Eşiğine Geldi: 4.7 Milyar TL’lik Dev Zarar!

Banka kredileri bir yıl içinde yaklaşık dört katına çıkarak 1,3 milyar liradan 4,8 milyar liraya ulaştı. Borçlanma maliyetleri ve kur farkı gibi kalemlerin eklenmesiyle birlikte şirketin sırtındaki finansman yükü 6,2 milyar lirayı buldu. Piyasaya ve iş ortaklarına olan toplam ticari borcu 10,7 milyar liraya dayanan Tarım Kredi Marketleri, 2026 yılına ağır bir borç yükü ve operasyonel belirsizliklerle girmiş oldu.