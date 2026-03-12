onedio
article/share
Altın Alacaklar Bu Detaya Dikkat! Kapalıçarşı'da Dengeler Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2026 - 08:58

12 Mart 2026 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altında düşüş meydana geldi. 'Altın neden düştü?' sorusu merak edilirken Kapalıçarşı'da da ezber bozan gelişme yaşandı. Ekran fiyatı ile Kapalıçarşı arasında 400 liraları bulan 'makas farkı' 100 TL'ye geriledi. İşte altında son durum!

12 Mart 2026 Altın Fiyatları: Altın Düştü mü?

Altın fiyatlarının güne nasıl başladığı merak ediliyor. 'Altın bugün ne kadar?', 'Altın kaç TL?', 'Altın fiyatları ne oldu?' sorusu güvenli liman yatırımcısı ve yatırım yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 

Altın 12 Mart 2026 Perşembe gününe düşüşle başladı. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 295 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 11 bin 965 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23 bin 932 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47 bin 714 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 154 dolar

Altın Neden Düştü? Kapalıçarşı'da makas daraldı.

Orta Doğu'da gerilim devam ederken altın fiyatlarında beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Savaş olmasına rağmen altının neden düştüğü akıllarda soru işareti oluşturdu. Uzmanlara göre altın fiyatlarının durgun seyretmesi nedeniyle güvenli liman talebinde artış olmadı. 

Kapalıçarşı’da gram altın en düşük 7 bin 385 lirayı gördü. Geçen haftalarda ekran fiyatı ile Kapalıçarşı arasındaki makas fiyatı 400 liralara ulaşmıştı. Bugün ise bu fark 100 liralara kadar geriledi. 

Uzmanlar makas fiyatının kapanmasının nedenini anlattı. Mevduat faizlerinin yükselmesine ve faiz indirimlerinin yapılmayacak olmasına dikkat çeken uzmanlar altında baskılanma olduğunu dile getirdi. Bu baskılamanın ise fiyat makasını kapatan unsur olarak görüldüğünün altı çizildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
