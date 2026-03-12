Altın Alacaklar Bu Detaya Dikkat! Kapalıçarşı'da Dengeler Değişti

Orta Doğu'da gerilim devam ederken altın fiyatlarında beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Savaş olmasına rağmen altının neden düştüğü akıllarda soru işareti oluşturdu. Uzmanlara göre altın fiyatlarının durgun seyretmesi nedeniyle güvenli liman talebinde artış olmadı.

Kapalıçarşı’da gram altın en düşük 7 bin 385 lirayı gördü. Geçen haftalarda ekran fiyatı ile Kapalıçarşı arasındaki makas fiyatı 400 liralara ulaşmıştı. Bugün ise bu fark 100 liralara kadar geriledi.

Uzmanlar makas fiyatının kapanmasının nedenini anlattı. Mevduat faizlerinin yükselmesine ve faiz indirimlerinin yapılmayacak olmasına dikkat çeken uzmanlar altında baskılanma olduğunu dile getirdi. Bu baskılamanın ise fiyat makasını kapatan unsur olarak görüldüğünün altı çizildi.