Altın Alacaklar Bu Detaya Dikkat! Kapalıçarşı'da Dengeler Değişti
12 Mart 2026 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altında düşüş meydana geldi. 'Altın neden düştü?' sorusu merak edilirken Kapalıçarşı'da da ezber bozan gelişme yaşandı. Ekran fiyatı ile Kapalıçarşı arasında 400 liraları bulan 'makas farkı' 100 TL'ye geriledi. İşte altında son durum!
12 Mart 2026 Altın Fiyatları: Altın Düştü mü?
Altın Neden Düştü? Kapalıçarşı'da makas daraldı.
