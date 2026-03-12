APP Plaka Kafa Karıştırdı: Binlerce Sürücü Yanlış Anladı, İadeler Sonrası Uyarı Geldi

Standart dışı APP plakalar için son tarih 1 Nisan olarak belirlendi. APP plaka kullanan sürücüler 1 Nisan sonrası para cezası ve ağır yaptırımla karşı karşıya kalacak. Sürücüler plaka basım atölyelerinde kuyruk oluşturdu. Başvuruların son yıllarda rekor kırdığı kentlerden biri Manisa oldu.

Sürücüler, standart dışı plakalarını değiştirmek isterken düzenlemeyle ilgili yanlış anlaşılmalar olduğu da ortaya çıktı.

‘APP’ yazılı plakala sahibi olanlar da plakalarını değiştirmek için sıraya girince yeni açıklama yapıldı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, “Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır' ifadelerini kullandı.