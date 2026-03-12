APP Plaka Kafa Karıştırdı: Binlerce Sürücü Yanlış Anladı, İadeler Sonrası Uyarı Geldi
APP plaka düzenlemesi vatandaşlar arasında büyük kafa karışıklığına yol açtı. Üzerinde 'APP' yazan tüm plakaların yasaklandığını düşünen sürücüler iade kuyruğuna girince yetkililerden açıklama geldi. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, söz konusu yanlış anlaşılmayla ilgili açıklama yaptı. Güden, 'Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'APP' harfli plakaya sahip olanlar da kuyruğa girmeye başladı. Yanlış anlaşılan düzenleme için açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
APP plaka nasıl anlaşılır? Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın