APP Plaka Kafa Karıştırdı: Binlerce Sürücü Yanlış Anladı, İadeler Sonrası Uyarı Geldi

APP Plaka Kafa Karıştırdı: Binlerce Sürücü Yanlış Anladı, İadeler Sonrası Uyarı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2026 - 09:35

APP plaka düzenlemesi vatandaşlar arasında büyük kafa karışıklığına yol açtı. Üzerinde 'APP' yazan tüm plakaların yasaklandığını düşünen sürücüler iade kuyruğuna girince yetkililerden açıklama geldi. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, söz konusu yanlış anlaşılmayla ilgili açıklama yaptı. Güden, 'Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir' dedi.

'APP' harfli plakaya sahip olanlar da kuyruğa girmeye başladı. Yanlış anlaşılan düzenleme için açıklama geldi.

'APP' harfli plakaya sahip olanlar da kuyruğa girmeye başladı. Yanlış anlaşılan düzenleme için açıklama geldi.

Standart dışı APP plakalar için son tarih 1 Nisan olarak belirlendi. APP plaka kullanan sürücüler 1 Nisan sonrası para cezası ve ağır yaptırımla karşı karşıya kalacak. Sürücüler plaka basım atölyelerinde kuyruk oluşturdu. Başvuruların son yıllarda rekor kırdığı kentlerden biri Manisa oldu. 

Sürücüler, standart dışı plakalarını değiştirmek isterken düzenlemeyle ilgili yanlış anlaşılmalar olduğu da ortaya çıktı. 

‘APP’ yazılı plakala sahibi olanlar da plakalarını değiştirmek için sıraya girince yeni açıklama yapıldı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, “Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır' ifadelerini kullandı.

APP plaka nasıl anlaşılır? Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden anlattı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
