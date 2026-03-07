App Plaka Nasıl Anlaşılır, Muayeneden Geçer mi? Cezası Ne Kadar? App Plaka ve Normal Plaka Farkı

APP plaka, 'Avrupa Pres Plaka' olarak bilinen ve araç plakalarında kullanılan resmi yazı tipi ile ölçü standartlarının dışına çıkılarak hazırlanan plaka türüdür. Genellikle harf ve rakamların daha kalın ya da farklı fontlarla basılmasıyla hazırlanır.

APP plaka ile normal plaka arasındaki fark en kolay yazı karakterlerinde fark edilir. Standart plakalar DIN 1451 olarak bilinen belirli bir yazı tipine sahiptir. APP plakada ise harfler daha kalın, rakamlar daha etli ve dikkat çekici görünür.

Ayrıca yasal plakaların üzerinde dalgalı TR hologramı ve yetkili kurum tarafından basılan soğuk mühür bulunur. APP plakada mühür ya hiç olmaz ya da standart dışı görünür.