App Plaka Nasıl Anlaşılır, Muayeneden Geçer mi? Cezası Ne Kadar? App Plaka ve Normal Plaka Farkı

07.03.2026 - 14:16

APP plaka konusu son trafik düzenlemeleriyle yeniden gündeme geldi. Standart dışı plaka kullanan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanabileceği açıklandı. Estetik görünüm nedeniyle tercih edilen APP plakalar yasal plaka sayılmıyor. Denetimlerin sıklaşmasıyla araç sahipleri detayları araştırmaya başladı. 

En çok merak edilen başlıklar ise APP plaka nasıl anlaşılır, muayeneden geçer mi ve cezası ne kadar soruları oldu.

App Plaka Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

APP plaka, 'Avrupa Pres Plaka' olarak bilinen ve araç plakalarında kullanılan resmi yazı tipi ile ölçü standartlarının dışına çıkılarak hazırlanan plaka türüdür. Genellikle harf ve rakamların daha kalın ya da farklı fontlarla basılmasıyla hazırlanır.

APP plaka ile normal plaka arasındaki fark en kolay yazı karakterlerinde fark edilir. Standart plakalar DIN 1451 olarak bilinen belirli bir yazı tipine sahiptir. APP plakada ise harfler daha kalın, rakamlar daha etli ve dikkat çekici görünür.

Ayrıca yasal plakaların üzerinde dalgalı TR hologramı ve yetkili kurum tarafından basılan soğuk mühür bulunur. APP plakada mühür ya hiç olmaz ya da standart dışı görünür.

App Plaka Muayeneden Geçer mi?

Araç muayenesinde plakanın standartlara uygun olması gerekir. Yazı tipi değiştirilmiş, harf aralığı oynanmış veya mühür bulunmayan plakalar araç muayenesinde 'ağır kusur' sayılır.

2026 itibarıyla yürürlükte bulunan yönetmeliklere göre APP plaka kullanan araçlar muayeneden geçemez. Araç sahiplerinin muayene öncesinde plakalarını standart ve mühürlü plakalarla değiştirmesi gerekir.

2026 App Plaka Cezası Ne?

Yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte APP plaka kullanan sürücüler için ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor.

Standart dışı plaka kullanan sürücülere 140.000 TL para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca araç 30 gün boyunca trafikten men edilebiliyor. İhlalin tekrar edilmesi durumunda ceza miktarı 280.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

App Plaka ile Normal Plakanın Arasındaki Fark Ne?

Normal plakalar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçü ve yazı tipine göre basılır. Üzerinde TR bandı, hologram ve yetkili kurum mührü bulunur.

APP plakalar ise genellikle aksesuarcılar tarafından farklı fontlarla hazırlanır. Yazı karakterleri daha kalın olur ve çoğu zaman resmi mühür ya bulunmaz ya da standartlara uygun değildir.

App Plaka Nasıl Değiştirilir?

APP plakayı standart plakaya çevirmek için öncelikle araç üzerinde bulunan APP plakanın sökülmesi gerekir. Standart dışı plaka kullanımı yasal olmadığı için araç üzerinde kullanılmaya devam edemez.

Araç sahibi ruhsat ile birlikte Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yetkilendirilen plaka basım merkezlerinden birine başvurabilir. Yetkili merkez, ruhsat bilgilerine göre resmi ölçülerde ve standart fontta yeni plakayı hazırlar.

Basımı tamamlanan plaka araç üzerine takılarak işlem tamamlanır.

