Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, 6 Ay Oldu mu? Babalık İzni Kaç Gün Olacak?

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı düzenleme kapsamında doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Bu düzenlemeye ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif yasalaşırsa kadın çalışanlar için doğum izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olacak. Ayrıca sağlık durumu uygun olan çalışanlar, doğum öncesi iznin bir kısmını doğum sonrasına aktarabilecek.

Düzenlemenin memur, işçi, akademisyen ve kamu personeli dahil olmak üzere çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsaması hedefleniyor.