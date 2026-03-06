Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, 6 Ay Oldu mu? Babalık İzni Kaç Gün Olacak?
Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Çalışan anneleri ve anne adaylarını yakından ilgilendiren teklif için gözler TBMM’ye çevrilmiş durumda. Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Peki doğum izni 24 haftaya çıktı mı, babalık izni kaç gün olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babalık İzni Kaç Gün Olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın