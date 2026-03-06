onedio
Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, 6 Ay Oldu mu? Babalık İzni Kaç Gün Olacak?

Gökçe Cici
06.03.2026 - 10:34

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Çalışan anneleri ve anne adaylarını yakından ilgilendiren teklif için gözler TBMM’ye çevrilmiş durumda. Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Peki doğum izni 24 haftaya çıktı mı, babalık izni kaç gün olacak?

Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı?

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı düzenleme kapsamında doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Bu düzenlemeye ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif yasalaşırsa kadın çalışanlar için doğum izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olacak. Ayrıca sağlık durumu uygun olan çalışanlar, doğum öncesi iznin bir kısmını doğum sonrasına aktarabilecek.

Düzenlemenin memur, işçi, akademisyen ve kamu personeli dahil olmak üzere çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsaması hedefleniyor.

Babalık İzni Kaç Gün Olacak?

Kanun teklifinde babalık izninin artırılması da yer alıyor. Mevcut uygulamada babalar için verilen 5 günlük ücretli babalık izninin 10 güne çıkarılması planlanıyor.

Düzenleme yasalaşırsa hem kamu hem de özel sektörde çalışan babalar için babalık izni 10 gün olacak. Doğum izni ve babalık iznine yönelik düzenlemenin Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

