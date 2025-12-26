2026 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Kaç Gün Tatil?

2026 yılı Kurban Bayramı tarihi, hem dini görevlerini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil planı yapanlar açısından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte bayram günleri netlik kazandı. Kurban Bayramı’nın hafta ortasına denk gelmesi, yıllık izin planlamasını daha avantajlı hale getiriyor. Özellikle çalışma hayatında olanlar için uzun tatil ihtimali gündeme geliyor.

Peki 2026 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil süresi kaç gün sürüyor?