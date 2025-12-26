onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
2026 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Kaç Gün Tatil?

2026 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Kaç Gün Tatil?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 13:01

2026 yılı Kurban Bayramı tarihi, hem dini görevlerini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil planı yapanlar açısından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte bayram günleri netlik kazandı. Kurban Bayramı’nın hafta ortasına denk gelmesi, yıllık izin planlamasını daha avantajlı hale getiriyor. Özellikle çalışma hayatında olanlar için uzun tatil ihtimali gündeme geliyor. 

Peki 2026 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil süresi kaç gün sürüyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Kurban Bayramı Ne Zaman?

2026 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılı Kurban Bayramı, mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Arefe günü resmi olarak yarım gün mesai uygulanacak.

Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ardından 28 Mayıs Perşembe ikinci gün, 29 Mayıs Cuma üçüncü gün ve 30 Mayıs Cumartesi dördüncü gün olarak devam edecek. Böylece Kurban Bayramı, toplam dört gün sürecek şekilde tamamlanacak.

Kurban Bayramı Kaç Gün Tatil?

Kurban Bayramı Kaç Gün Tatil?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılı Kurban Bayramı, mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram ve arefe günleri takvimde şu şekilde yer alıyor:

  • 26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefe Günü (yarım gün mesai)

  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Günü

  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Günü

  • 29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Günü

  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Günü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın