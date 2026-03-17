onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
James Cameron Avatar Serisinin Devamı İçin Açıklama Yaptı: Yeni Film Gelecek mi?

James Cameron Avatar Serisinin Devamı İçin Açıklama Yaptı: Yeni Film Gelecek mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.03.2026 - 12:07 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 12:08

Avatar serisi sinema dünyasında uzun yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Serinin son filmi Avatar: Ateş ve Kül vizyona girmesiyle birlikte sinema salonlarında yoğunluğa neden olmuştu. Film gişede önemli bir başarı elde etmişti. Bu gelişmelerin ardından ise gözler serinin geleceğine çevrildi. Yönetmen James Cameron konuya dair açıklamalarda bulundu. Avatar 4 gelecek mi? İşte detaylar…

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Avatar 4
Film

Avatar 4

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serinin üçüncü filmi olan Avatar: Ateş ve Kül 19 Aralık 2025’te sinemada seyirciyle buluşmuştu.

Serinin üçüncü filmi olan Avatar: Ateş ve Kül 19 Aralık 2025’te sinemada seyirciyle buluşmuştu.

Serinin her filmi ilgi görürken Avatar: Ateş ve Kül de uzun süre gündemde kalmıştı. Gişe başarısı da manşetlerde yerini almıştı. Rekor hasılatlar elde etse de beklentinin altında kaldığı da yapılan açıklamalar arasındaydı. Bu nedenle serinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Şimdiyse James Cameron, Avatar serisinin geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şimdiyse James Cameron, Avatar serisinin geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Cameron gelir beklentilerinin karşılanmamasına rağmen projeden vazgeçilmediğini söyledi. Yönetmen dördüncü filmin hala planlarında olduğunu belirtti. Serinin geleceğine dair umutlu konuşması seyircileri de sevindirdi. İzleyici geri dönüşlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Cameron, yeni film sürecinde bu geri bildirimlerin dikkate alınacağını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın