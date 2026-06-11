Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren YKS Kararı: Sınav Giriş Belgelerindeki 'Sınıf' Detayı Dikkat Çekti

Adaylar, hafta sonu ter dökecekleri binaları gösteren belgelere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sayfası üzerinden ulaşabiliyor. Ancak belgelerin sisteme yüklenmesiyle birlikte, sınav yerleştirmelerinde çok önemli ve beklenmedik bir yeniliğe gidildiği de ortaya çıktı.

ÖSYM, öğrencilerin sınav merkezlerini belirlerken kullandığı algoritmada dikkat çeken bir güncelleme yaptı. Bilindiği üzere son üç senedir uygulanan düzende, adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) ağırlıklı olarak aynı binada, hatta çoğu zaman aynı derslikte giriyordu. Özellikle ulaşım ve mekana alışma açısından öğrencilere kolaylık sağlayan bu sistem yeni düzenlemeyle birlikte tamamen değiştirildi.

Yapılan bu radikal sistem değişikliğiyle beraber artık üniversite adaylarının çok büyük bir bölümü, iki farklı sınav oturumu için iki ayrı eğitim kurumuna gitmek durumunda kalacak. Yapılan yerleştirme planlamasına göre, şans eseri her iki sınavı da aynı okul binasına denk gelen öğrenciler olsa dahi, bu adaylar farklı dersliklerde sınava alınacak. Alınan yeni kararla birlikte, hiçbir adayın cumartesi ve pazar günkü oturumları aynı sınıfta geçirmesine imkan tanımayan özel bir dağılım yapıldığı öğrenildi.