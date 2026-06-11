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Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren YKS Kararı: Sınav Giriş Belgelerindeki 'Sınıf' Detayı Dikkat Çekti

Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren YKS Kararı: Sınav Giriş Belgelerindeki 'Sınıf' Detayı Dikkat Çekti

ÖSYM yks
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 07:31
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ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için sınav giriş belgelerini erişime açarken, yerleştirme sisteminde köklü bir değişikliğe imza attı. Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren yeni karara göre, son üç yılın aksine öğrenciler bu yıl TYT ve AYT oturumlarına farklı okullarda veya farklı sınıflarda girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Mahmut Özay

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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 20 ve 21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri yayınlandı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 20 ve 21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri yayınlandı.

Adaylar, hafta sonu ter dökecekleri binaları gösteren belgelere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sayfası üzerinden ulaşabiliyor. Ancak belgelerin sisteme yüklenmesiyle birlikte, sınav yerleştirmelerinde çok önemli ve beklenmedik bir yeniliğe gidildiği de ortaya çıktı.

ÖSYM, öğrencilerin sınav merkezlerini belirlerken kullandığı algoritmada dikkat çeken bir güncelleme yaptı. Bilindiği üzere son üç senedir uygulanan düzende, adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) ağırlıklı olarak aynı binada, hatta çoğu zaman aynı derslikte giriyordu. Özellikle ulaşım ve mekana alışma açısından öğrencilere kolaylık sağlayan bu sistem yeni düzenlemeyle birlikte tamamen değiştirildi.

Yapılan bu radikal sistem değişikliğiyle beraber artık üniversite adaylarının çok büyük bir bölümü, iki farklı sınav oturumu için iki ayrı eğitim kurumuna gitmek durumunda kalacak. Yapılan yerleştirme planlamasına göre, şans eseri her iki sınavı da aynı okul binasına denk gelen öğrenciler olsa dahi, bu adaylar farklı dersliklerde sınava alınacak. Alınan yeni kararla birlikte, hiçbir adayın cumartesi ve pazar günkü oturumları aynı sınıfta geçirmesine imkan tanımayan özel bir dağılım yapıldığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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