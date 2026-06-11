Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren YKS Kararı: Sınav Giriş Belgelerindeki 'Sınıf' Detayı Dikkat Çekti
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ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için sınav giriş belgelerini erişime açarken, yerleştirme sisteminde köklü bir değişikliğe imza attı. Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren yeni karara göre, son üç yılın aksine öğrenciler bu yıl TYT ve AYT oturumlarına farklı okullarda veya farklı sınıflarda girecek.
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 20 ve 21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri yayınlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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