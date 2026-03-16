One Battle After Another'ın Yıldızı Sean Penn, Üçüncü Oscar'ını Almaya Gelmedi!
One Battle After Another filmindeki rolüyle beğeni toplayan ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Sean Penn, dün geceki törene katılmadı. Daha önce iki kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanan Sean Penn'in törende bulunmayışına Kieran Culkin esprili bir şekilde yaklaştı.
Ünlü oyuncu Sean Penn, Oscar'ı silip süpüren One Battle After Another'daki rolüyle bir kez daha Oscar ödülüne layık görüldü.
Sean Penn aldığı bu ödülle 3 Oscar kazanan dördüncü oyuncu oldu. Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson ve Walter Brennan da üç Oscar'a sahip isimler arasında yer alıyor.
