One Battle After Another'ın Yıldızı Sean Penn, Üçüncü Oscar'ını Almaya Gelmedi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2026 - 10:49 Son Güncelleme: 16.03.2026 - 10:50

One Battle After Another filmindeki rolüyle beğeni toplayan ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Sean Penn, dün geceki törene katılmadı. Daha önce iki kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanan Sean Penn'in törende bulunmayışına Kieran Culkin esprili bir şekilde yaklaştı.

Ünlü oyuncu Sean Penn, Oscar'ı silip süpüren One Battle After Another'daki rolüyle bir kez daha Oscar ödülüne layık görüldü.

Daha önce Mystic River (2004) ve Milk (2009) ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Sean Penn, bu kez de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ancak ünlü oyuncu Oscar Ödül Töreni'ne katılmadı. Bu, Sean Penn'in aday gösterildiği bir ödül törenine dördüncü kez katılmayışı oldu.

Sean Penn aldığı bu ödülle 3 Oscar kazanan dördüncü oyuncu oldu. Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson ve Walter Brennan da üç Oscar'a sahip isimler arasında yer alıyor.

Ödül törenine katılmayan Sean Penn için ödülü takdim eden oyuncu Kieran Culkin esprili bir göndermede bulundu. Oyuncu için, 'Sean Penn bu akşam burada olamadı ya da olmak istemedi, bu yüzden ödülü onun adına ben kabul edeceğim.' dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
