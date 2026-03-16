One Battle After Another'ın Yıldızı Sean Penn, Üçüncü Oscar'ını Almaya Gelmedi!

Daha önce Mystic River (2004) ve Milk (2009) ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Sean Penn, bu kez de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ancak ünlü oyuncu Oscar Ödül Töreni'ne katılmadı. Bu, Sean Penn'in aday gösterildiği bir ödül törenine dördüncü kez katılmayışı oldu.