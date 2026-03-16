article/comments
İspanyol Oyuncu Oscar'a Damga Vurdu: Javier Bardem'den Özgür Filistin Mesajı

Merve Ersoy - TV Editörü
98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. One Battle After Another ve Sinners filmlerinin ön plana çıktığı geceye damga vuran anlardan biri de İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu. Savaşa hayır rozetiyle törene katılan ünlü oyuncu, En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons ederken 'Özgür Filistin' mesajı verdi.

Sinemanın en prestijli ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerine ulaştı.

Birbirinden başarılı yapım ve kişinin yarıştığı gecede filmlerin yanı sıra verilen mesajlar da gündem oldu. İspanyol oyuncu Javier Bardem geceye İsrail'i protesto etmek için, 2003’te Irak Savaşı’na karşı taktığı “No a la guerra” (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı.

En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek üzere sahneye çıkan Javier Bardem, "No to war. Free Palestine." (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi.

Ünlü oyuncu kırmızı halıda rozetlerinden şu şekilde bahsetti: '2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum; o yasadışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla yaratılmış başka bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
