Oscar Ödül Töreni’nin Menüsünde 3 Türk Lezzeti de Yer Alacak: Mutfakta 3 Türk Şefin Olduğu Öğrenildi

Türkiye saati ile bu gece saat 02.00’de başlayacak Oscar Ödül Töreni sonrasında katılımcılara dünya mutfağından lezzetler sunulacak.

CNN Türk’ten Barbaros Tapan, Oscar için yemeklerin hazırlandığı mutfağı ziyaret etti.

Uzun yıllardır davetin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck’ın yönettiği mutfakta İbrahim Arif Özgür, Sani Mızrak ve Habibe Çakıroğlu gibi Türk şefler de yer aldı.

Tören sonrası katılımcılara sunulacak menüde Türk lezzetlerinin de yer aldığı ortaya çıktı. Londra’daki Cut restoranının baş şefi olan İbrahim Arif Özgür, yemeğin hazırlığında közlenmiş patlıcan ve uzun süre pişirilen kuzu eti kullandıklarını belirtti.

Şef Sani Mızrak davet için pideler hazırlarken, tatlı bölümünde ise Habibe Çakıroğlu tarafından hazırlanan baklava servis edilecek.