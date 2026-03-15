Oscar Ödül Töreni’nin Menüsünde 3 Türk Lezzeti de Yer Alacak: Mutfakta 3 Türk Şefin Olduğu Öğrenildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 18:46

Sinemada yılın en iyilerinin ödüllendirileceği 98. Oscar Ödül Töreni bu akşam ABD’nin Los Angeles kentinde yapılacak. CNN Türk’ten Barbaros Tapan, tarihi Dolby Theatre’da yapılacak ödül töreni sonrasında törene katılanlara sunulacak menünün hazırlandığı mutfağa girdi. Oscar yemeklerini hazırlayan şefler arasında 3 Türk şef de yer alırken, menüde ise hünkar beğendi, pide ve baklava da yer alacak.

Sinema severlerin büyük merakla beklediği Oscar ödülleri bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Türkiye saati ile bu gece saat 02.00’de başlayacak Oscar Ödül Töreni sonrasında katılımcılara dünya mutfağından lezzetler sunulacak.

CNN Türk’ten Barbaros Tapan, Oscar için yemeklerin hazırlandığı mutfağı ziyaret etti.

Uzun yıllardır davetin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck’ın yönettiği mutfakta İbrahim Arif Özgür, Sani Mızrak ve Habibe Çakıroğlu gibi Türk şefler de yer aldı.

Tören sonrası katılımcılara sunulacak menüde Türk lezzetlerinin de yer aldığı ortaya çıktı. Londra’daki Cut restoranının baş şefi olan İbrahim Arif Özgür, yemeğin hazırlığında közlenmiş patlıcan ve uzun süre pişirilen kuzu eti kullandıklarını belirtti.

Şef Sani Mızrak davet için pideler hazırlarken, tatlı bölümünde ise Habibe Çakıroğlu tarafından hazırlanan baklava servis edilecek.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
