onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İlber Ortaylı’nın Yıllar Önceki Vasiyeti Almanya’da Yerine Getirildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 17:22

Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, daha önce Üsküdar Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin’in sesinden etkilendiği için “Benim selamı sen okuyacaksın” diyerek vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı. Dursun Şahin, hayatını kaybeden İlber Ortaylı için Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki DİTİB Schifferstadt Merkez Camii'nde selayı okudu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti Almanya’da yerine getirildi.

Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin’le tanışmış ve Ortaylı’nın “Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın?” sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş’ten ders aldığını söylemişti.

Bunun üzerine Ortaylı, Şahin’e “Ben ölürsem selamı sen vereceksin” vasiyetini bıraktı.

13 Mart’ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı’nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki DİTİB Schifferstadt Merkez Camii'nde selayı okudu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı için Almanya’da okunan sela👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın