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İnsan Beynini Hackleyen Ses Hilesi: Shepard Tonu

etiket İnsan Beynini Hackleyen Ses Hilesi: Shepard Tonu

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 19:01
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Müzikte, sinemada veya video oyunlarında bazen öyle bir ses duyarsınız ki gerilim sürekli tırmanır ama o beklediğiniz patlama veya rahatlama anı bir türlü gelmez. Sizi koltuğunuza çivileyen ve nefesinizi tutmanıza neden olan bu işitsel illüzyonun bir adı var. Roger Shepard tarafından 1964 yılında tanımlanan Shepard tonu, beynimizin sesleri algılama biçimindeki küçük bir açığı kullanarak bizi tamamen yönlendiriyor.

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Bu ses hilesi zihnimizde işitsel bir sonsuz merdiven yanılsaması yaratıyor.

Bu ses hilesi zihnimizde işitsel bir sonsuz merdiven yanılsaması yaratıyor.

Görsel illüzyonlarda sürekli yukarı çıkıyormuşsunuz gibi görünen ama aslında kendi etrafında dönen o meşhur sonsuz merdivenleri bilirsiniz. Shepard tonu tam olarak bunun kulaklarımız için tasarlanmış versiyonudur. Ses sürekli inceliyor gibi gelse de frekans hep aynı aralıkta hapsolur.

İllüzyonun perde arkasında kusursuz işleyen bir matematik yatıyor.

İllüzyonun perde arkasında kusursuz işleyen bir matematik yatıyor.

Bu illüzyon tek bir sesten oluşmuyor. Aralarında tam bir oktav fark olan birkaç farklı ses dalgası üst üste bindiriliyor. Frekanslar yukarı doğru kaydırılırken en ince ses yavaşça kısılıyor ve en alttan yeni bir kalın ses sessizce devreye giriyor. Ortadaki ses o kadar baskın kalıyor ki beyin bu hileyi hiçbir şekilde fark edemiyor.

Beynimiz karmaşık ses verilerini işlerken tam anlamıyla kısa devre yapıyor desek abartmış olmayız.

Kulağımız sesi işlerken frekansın yüksekliğine ve notanın kendisine bakar. Shepard tonunda nota sınıfı yukarı doğru tırmanırken toplam frekans yüksekliği aynı çerçevenin dışına çıkmaz. Beyin bu karmaşayı çözmek yerine sadece notanın yükselişine odaklanmayı seçer ve o sonsuz tırmanış hissi doğar.

Beklenen rahatlama hissi bir türlü gelmediği için kalıcı bir gerilim hissi uyanıyor. Doğal olarak!

Beklenen rahatlama hissi bir türlü gelmediği için kalıcı bir gerilim hissi uyanıyor. Doğal olarak!

Müzikte her zaman bir gerilme ve ardından gelen rahatlama anı vardır. Shepard tonu o rahatlama anını elinizden alır. Beyin sürekli bir zirve noktası bekler ama o zirve hiçbir zaman gelmez. Bu durum insanda ister istemez bir tetikte olma hali ve gerginlik yaratır.

Shepard tonunu en etkili şekilde kullanan isim: Christopher Nolan.

Shepard tonunu en etkili şekilde kullanan isim: Christopher Nolan.
miro.medium.com

Sinema dünyasında bu tekniği en iyi kullanan isimlerin başında Nolan geliyor. Dunkirk filminde bitmek bilmeyen hayatta kalma stresi ve Kara Şövalye filminde Batpod'un hızlandıkça hızlanan motor sesi, seyirciyi ekrana kilitlemek için doğrudan bu işitsel hileden beslenir.

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Super Mario 64 oyunundaki meşhur sonsuz merdiven sahnesi tamamen bu mantıkla çalışıyor.

Oyun dünyasında da bu illüzyonla çok sık karşılaşıyoruz. Super Mario 64 oyununda tepeye çıkmaya çalıştığınız meşhur sonsuz merdiven sahnesindeki arka plan müziği tamamen Shepard tonu mantığıyla kurgulanmıştır. Ne kadar çıkarsanız çıkın müzik ve merdiven asla bitmez.

Zihnimiz kandırılmaya ne kadar da elverişliymiş meğerse! 🤯

Shepard tonu sadece ilginç bir fizik veya müzik teorisi değil. Aynı zamanda en çok güvendiğimiz duyularımızın küçük matematiksel oyunlarla nasıl altüst olabileceğini gösteren somut bir örnek. Artık gerilimin bir türlü düşmediği o filmleri izlerken veya şarkıların zirve noktalarını beklerken arka planda beyninize kurulan bu tuzağı çok daha net fark edeceksiniz.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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