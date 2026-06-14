İnsan Beynini Hackleyen Ses Hilesi: Shepard Tonu

Müzikte, sinemada veya video oyunlarında bazen öyle bir ses duyarsınız ki gerilim sürekli tırmanır ama o beklediğiniz patlama veya rahatlama anı bir türlü gelmez. Sizi koltuğunuza çivileyen ve nefesinizi tutmanıza neden olan bu işitsel illüzyonun bir adı var. Roger Shepard tarafından 1964 yılında tanımlanan Shepard tonu, beynimizin sesleri algılama biçimindeki küçük bir açığı kullanarak bizi tamamen yönlendiriyor.