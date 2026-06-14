İnsan Beynini Hackleyen Ses Hilesi: Shepard Tonu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzikte, sinemada veya video oyunlarında bazen öyle bir ses duyarsınız ki gerilim sürekli tırmanır ama o beklediğiniz patlama veya rahatlama anı bir türlü gelmez. Sizi koltuğunuza çivileyen ve nefesinizi tutmanıza neden olan bu işitsel illüzyonun bir adı var. Roger Shepard tarafından 1964 yılında tanımlanan Shepard tonu, beynimizin sesleri algılama biçimindeki küçük bir açığı kullanarak bizi tamamen yönlendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ses hilesi zihnimizde işitsel bir sonsuz merdiven yanılsaması yaratıyor.
İllüzyonun perde arkasında kusursuz işleyen bir matematik yatıyor.
Beynimiz karmaşık ses verilerini işlerken tam anlamıyla kısa devre yapıyor desek abartmış olmayız.
Beklenen rahatlama hissi bir türlü gelmediği için kalıcı bir gerilim hissi uyanıyor. Doğal olarak!
Shepard tonunu en etkili şekilde kullanan isim: Christopher Nolan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Super Mario 64 oyunundaki meşhur sonsuz merdiven sahnesi tamamen bu mantıkla çalışıyor.
Zihnimiz kandırılmaya ne kadar da elverişliymiş meğerse! 🤯
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın