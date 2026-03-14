Fatih Altaylı İlber Ortaylı’nın Ölümünün Ardından Yapılan Paylaşımlara Ateş Püskürdü

Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dün bir akademisyeni okudum, akademisyen demeye bin şahit ister, varlığı yok herhangi bir eseri yok. İlber'e ağzına geleni yazmış. Bu Balkanlar üzerinde bir araştırma grubunda yer almak istemiş, İlber de ona demiş ki 'Balkan dillerinden herhangi birini biliyor musun?', 'Bilmiyorum' deyince 'Bana vaktimi kaybettirme' demiş.

Çok haklı. İlber'in görüşü şu, bir araştırma yapacaksan o araştırmanın dilini bileceksin öbür türlü araştırma yapamazsın, çeviri yaparsın. O yüzden de adam kin kusuyor İlber'e neler yazmış, sen kimsin? İlber'e sallayanlara baktığınız zaman herhangi bir eseri yok, iz bırakacak en ufak bir şeyi yok.

Bunlar kalkıp İlber'e bugün laf ediyor, o kadar ağrıma gidiyor ki. İlber bugün dünyanın saygı duyduğu bir adam. Kraliçe Elizabeth geldiğinde, kraliçeyi Türkiye'de gezdiren İlber'di.

Türkiye'de son zamanlarda sayıları giderek azalan muhteşem adamlardan biriydi. Cehaletin aslında ne kadar utanılması gereken bir şey olduğunu biz ondan duyduk toplum olarak.'