article/comments
Fatih Altaylı İlber Ortaylı’nın Ölümünün Ardından Yapılan Paylaşımlara Ateş Püskürdü

Fatih Altaylı İlber Ortaylı’nın Ölümünün Ardından Yapılan Paylaşımlara Ateş Püskürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 14:35

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mart 2026 tarihinde hayata veda eden İlber Ortaylı'nın ardından veda mesajları paylaşıldı. Gazeteci Fatih Altaylı, 'En yakınlarımdan biriydi' dediği İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından iddialarda bulunan bazı kişilere tepki gösterdi. Altaylı, yazılanları 'Böylesine ahlaksızca iftiralar' sözleriyle anlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortayı'nın ardından yapılan bazı paylaşımlara tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortayı'nın ardından yapılan bazı paylaşımlara tepki gösterdi.

İlber Ortaylı, 13 Mart Cuma günü 78 yaşında hayata veda etti. Gazeteci Fatih Altaylı, her defasında 'Yakın dostum' sözleriyle anlattığı İlber Ortaylı'nın ardından yapılan bazı paylaşımlara açtığı ağzını yumdu gözünü.

Halk TV'de yayımlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına telefonla bağlanan Altaylı, söylenenleri 'Ahlaksızca iftiralar' sözleriyle tanımladı. 

Altaylı, şöyle konuştu:

'Sağda solda ölümünden sonra yazılanları okuyorum. Böylesine ahlaksızca iftiralar, yok elitistmiş. Elitist olmak başka bir şey, evet elitistti İlber ama toplumla barışık bir elitistti. Kimseyi kınayan, küçük gören, hor gören bir tavrı yoktu. Hor gördüğü tek şey cehaletti, daha doğrusu cehaletin cüretine kızardı. Cahil olduğunun farkında olmayıp ukalalık edenlerleydi onun derdi.

Bugün bakın arkasından kötü konuşanlar kimler? Her kesimin uçları. Siyasi yelpazenin ya da inanç yelpazesinin uç kesimleri ona sövüp sayıyorlar.'

"İlber'e sallayanlara baktığınız zaman herhangi bir eseri yok, iz bırakacak en ufak bir şeyi yok."

"İlber'e sallayanlara baktığınız zaman herhangi bir eseri yok, iz bırakacak en ufak bir şeyi yok."

Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dün bir akademisyeni okudum, akademisyen demeye bin şahit ister, varlığı yok herhangi bir eseri yok. İlber'e ağzına geleni yazmış. Bu Balkanlar üzerinde bir araştırma grubunda yer almak istemiş, İlber de ona demiş ki 'Balkan dillerinden herhangi birini biliyor musun?', 'Bilmiyorum' deyince 'Bana vaktimi kaybettirme' demiş.

Çok haklı. İlber'in görüşü şu, bir araştırma yapacaksan o araştırmanın dilini bileceksin öbür türlü araştırma yapamazsın, çeviri yaparsın. O yüzden de adam kin kusuyor İlber'e neler yazmış, sen kimsin? İlber'e sallayanlara baktığınız zaman herhangi bir eseri yok, iz bırakacak en ufak bir şeyi yok.

Bunlar kalkıp İlber'e bugün laf ediyor, o kadar ağrıma gidiyor ki. İlber bugün dünyanın saygı duyduğu bir adam. Kraliçe Elizabeth geldiğinde, kraliçeyi Türkiye'de gezdiren İlber'di. 

Türkiye'de son zamanlarda sayıları giderek azalan muhteşem adamlardan biriydi. Cehaletin aslında ne kadar utanılması gereken bir şey olduğunu biz ondan duyduk toplum olarak.'

Fatih Altaylı'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
