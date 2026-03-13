İlber Ortaylı’nın Öğrenince İçinizi Akademik Azimle Doldurcak Eğitim Hayatı

Akademik kariyerinin en verimli duraklarından biri olan Chicago Üniversitesi’nde, Türk tarihçiliğinin kutbu kabul edilen Halil İnalcık ile çalışması, Ortaylı’nın metodolojisini evrensel standartlara taşımıştır. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik alanlarındaki çalışmaları, onun Osmanlı İmparatorluğu’nu sadece bir Doğu gücü olarak değil, bir Avrupa ve Akdeniz medeniyeti olarak okumasını sağlamıştır. Ayrıca Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü. Ortaylı, Latince, İtalyanca, Farsça ve Osmanlı Türkçesi gibi dillerdeki uzmanlığıyla birincil kaynaklara doğrudan erişmiş, 'nakilci tarihçilik' yerine 'analitik tarihçiliği' tesis etmiştir.

1982 yılında üniversitelere yönelik siyasi yaptırımlara tepki göstererek görevinden istifa eden isim, bu süreçte Viyana’dan Oxford’a, Princeton’dan Moskova’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Berlin, Paris, Roma ve Tunus gibi pek çok dünya merkezinde dersler, seminerler ve konferanslar verdi. 1989 yılında Türkiye’ye dönerek profesörlük unvanını alan ve 2002 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten akademisyen, kariyerine Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak devam etti. Halen Galatasaray ve MEF üniversitelerinin hukuk fakültelerinde Türk Hukuk Tarihi dersleri vermesinin yanı sıra Galatasaray Üniversitesi Senato Üyeliği görevini sürdürmekte olup, geçmişte İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde de akademik çalışmalarını yürütmüştür.