Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Yediden Yetmişe Herkese Tavsiye Ettiği Kitaplar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 16:12

Türk tarihçiliğinin ve entelektüel dünyamızın en müstesna şahsiyetlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bugün gerçekleşen vefatı, sadece bir akademisyenin kaybı değil, aynı zamanda yaşayan bir kütüphanenin ve bir devrin hafızasının sessizliğe bürünmesidir. Ardında bıraktığı bu 25 eserlik seçki, onun yarım asrı aşan akademik mesaisinin, sarsılmaz sentez kabiliyetinin ve 'gerçek aydın' yetiştirme gayesinin bir mirası olarak, okurlarına sadece bilgi değil, dünyayı yorumlayabilme melekelerini kazandırmayı hedefleyen bir entelektüel vasiyet niteliğindedir.

İşte İlber Ortaylı’nın, bir ömür boyu titizlikle inşa ettiği kültürel birikiminden bizlere okumamızı önerdiği o rehber niteliğindeki eserler 👇

Tarih ve Milli Mücadele Kaynakları

Bu kategorideki eserler, modern Türkiye'nin temellerini ve tarih yazımının bilimsel metodolojisini kavramak adına büyük önem taşır.

  • Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk): Modern Türkiye’nin kuruluş belgesi; bizzat kurucu iradenin ağzından bir devrin panoramasını sunar.

  • Osmanlı İmparatorluğu II (Halil İnalcık): 'Hocaların Hocası'ndan Osmanlı'nın sosyal ve ekonomik yapısını bilimsel bir titizlikle anlatan temel kaynak.

  • Suyu Arayan Adam (Şevket Süreyya Aydemir): Bir Osmanlı aydınının Cumhuriyet’e uzanan içsel ve toplumsal dönüşümünü anlatan kült bir otobiyografi.

  • Atatürk (Andrew Mango): Bir yabancı kalemden çıkmış, Mustafa Kemal’in hayatını en objektif ve kapsamlı ele alan biyografilerden biri.

  • Milli Mücadele Başlarken (M. Tayyib Gökbilgin): Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık aşamasını ve o dönemin siyasi atmosferini belgelerle açıklayan titiz bir çalışma.

  • Tarih Notları (Bernard Lewis): Ortadoğu tarihçiliğinin dev ismi Lewis’in, tarih metodolojisi ve gözlemlerini aktardığı ufuk açıcı notları.

  • İslam Uygarlıkları Tarihi (Corci Zeydan): İslam dünyasının sadece dini değil, kültürel ve sanatsal mirasını da ele alan geniş bir perspektif.

Biyografi ve Dönem İncelemeleri

Siyasi figürlerin ve askeri yapıların derinlemesine incelendiği bu kitaplar, devlet geleneğini ve liderlik özelliklerini anlamamıza yardımcı olur.

  • Yavuz Sultan Selim (Feridun M. Emecen): Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından birini, efsanelerden arındırıp tarihi gerçeklerle ortaya koyan bir inceleme.

  • Sultan Alp Arslan (Cihan Piyadeoğlu): Selçuklu tarihinin dönüm noktası olan Malazgirt’in kahramanını ve o dönemin stratejik yapısını anlatan eser.

  • Timurlenk (Beatrice Forbes Manz): Bozkırın son göçebe fatihi Timur’un askeri dehasını ve kurduğu imparatorluğun yapısını analiz eder.

  • Yeniçeriler (Reşad Ekrem Koçu): Osmanlı askeri teşkilatının ve günlük yaşamının en renkli sayfalarını Koçu'nun eşsiz anlatımıyla sunan bir klasik.

  • Savaş Günlükleri 1939-1943 (Kont Galeazzo Ciano): İkinci Dünya Savaşı’nın perde arkasını, Mussolini’nin dışişleri bakanının notlarından okuyacağınız çarpıcı bir günlük.

Dünya Edebiyatı ve Rus Klasikleri

İlber Ortaylı'nın 'insanı anlamak için şart' dediği bu klasikler, dünya kültür mirasının en güçlü edebi sütunlarını temsil eder.

  • Savaş ve Barış (Lev Tolstoy): Ortaylı’nın 'dünyanın en büyük romanı' dediği, Napolyon savaşları fonunda insan ruhunu ve tarihi işleyen başyapıt.

  • Karamazov Kardeşler (F. Dostoyevski): İnsan psikolojisinin en karanlık ve en aydınlık yönlerini felsefi bir derinlikle sorgulayan dev eser.

  • Yüzbaşının Kızı (Aleksandr Puşkin): Rus edebiyatının temeli sayılan, sade ama tarihsel derinliği olan etkileyici bir anlatı.

  • Vanya Dayı (Anton Çehov): Boşa geçen hayatların, hayal kırıklıklarının ve taşra yaşamının melankolisini ustalıkla işleyen bir tiyatro klasiği.

  • Kral Lear (William Shakespeare): İktidar hırsı, ihanet ve aile trajedisini evrensel bir dille anlatan tiyatro tarihinin zirve noktası.

Doğu Klasikleri ve Şiir Sanatı

Doğu'nun hikmetini ve estetiğini kavrayabilmek adına önerilen bu eserler, medeniyetimizin edebi ve tasavvufi köklerine ışık tutar.

  • Divan (Fuzuli): Türkçenin ve klasik Türk edebiyatının estetik zirvesi; aşkın ve ıstırabın şiirleşmiş hali.

  • Hafız Divanı (Hafız-ı Şirazi): Fars edebiyatının en büyük şairi Hafız'ın, dünya edebiyatını etkileyen derinlikli gazelleri.

  • Bostan (Sadi-i Şirazi): Ahlak, adalet ve yaşam bilgeliği üzerine yazılmış, yüzyıllardır yol gösteren bir doğu klasiği.

  • Batı-Doğu Divanı (Goethe): Batılı bir devin, Doğu’nun hikmetine duyduğu hayranlığın ve iki kültür arasındaki köprünün şiirsel dışavurumu.

Çağdaş Edebiyat ve Roman

Modern anlatım teknikleriyle kurgulanan bu kitaplar, yakın tarihin ve bireysel varoluşun edebi yansımalarını sunar.

  • İnce Memed (Yaşar Kemal): Anadolu’nun epik dili; düzene başkaldıran bir eşkıyanın üzerinden insan onurunun savunulması.

  • Puslu Kıtalar Atlası (İhsan Oktay Anar): Tarih, felsefe ve masalsı bir anlatımın iç içe geçtiği, Türk edebiyatının en özgün eserlerinden biri.

  • Semerkant (Amin Maalouf): Ömer Hayyam’ın rubaileri etrafında şekillenen, Doğu’nun gizemli tarihine yapılan büyüleyici bir yolculuk.

  • Kambur (Şule Gürbüz): Dilin sınırlarını zorlayan, varoluşsal sancıları ve insan ruhunun kuytu köşelerini anlatan sıra dışı bir modern eser.

Ömer Faruk Kino
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
