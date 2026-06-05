Küçük Bir Evde Yaşamanın 10 Avantajı

Elbette bu durum her ev için geçerli değil ama genel olarak küçük evlerin giderleri daha düşük olabiliyor. Daha küçük bir alanı ısıtmak ya da soğutmak genellikle daha az enerji gerektiriyor. Temizlik ürünlerinden elektriğe kadar birçok kalemde tasarruf etmek mümkün. Özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri düşünüldüğünde bu durum önemli bir avantaj haline geliyor.