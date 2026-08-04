Sen İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Tat Bırakıyorsun?
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Bu sefer senin hangi kahve gibi bir tat bıraktığını buluyoruz. Cevabı öğrenmek için yapman gereken şey çok basit, bu testi içinden gelen yanıtlarla çözmek. Sonucunu yorum olarak yazmayı unutma!
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1. Yeni girdiğin bir ortamda veya toplulukta fark edilmeni sağlayan en belirgin özelliğin hangisi?
2. Yakın bir arkadaşın bir ayrılık yaşadı ve sana geldi, ona nasıl destek olursun?
3. Bir tartışma veya fikir ayrılığı yaşandığında genellikle senin duruşun bunlardan hangisi olur?
4. İnsanların senin hakkında yaptığı en yaygın "ilk izlenim" bunlardan hangisi?
5. Peki hayat felsefeni ve yaşam alanını en iyi tanımlayan yaklaşım bunlardan hangisi?
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6. Bir insanla arandaki o samimiyet bağının kurulduğunu tam olarak ne zaman anlarsın?
7. Seni en çok yıpratan ve asla tahammül edemediğin insan tipi hangisidir?
8. Bir projede veya grup çalışmasında üstlendiğin rol genellikle ne olur?
Kesinlikle cold brew!
Kesinlikle double shot espresso!
Kesinlikle espresso tonik!
Kesinlikle iced caramel latte!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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