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Sen İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Tat Bırakıyorsun?

etiket Sen İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Tat Bırakıyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 11:01
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Bu sefer senin hangi kahve gibi bir tat bıraktığını buluyoruz. Cevabı öğrenmek için yapman gereken şey çok basit, bu testi içinden gelen yanıtlarla çözmek. Sonucunu yorum olarak yazmayı unutma!

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1. Yeni girdiğin bir ortamda veya toplulukta fark edilmeni sağlayan en belirgin özelliğin hangisi?

2. Yakın bir arkadaşın bir ayrılık yaşadı ve sana geldi, ona nasıl destek olursun?

3. Bir tartışma veya fikir ayrılığı yaşandığında genellikle senin duruşun bunlardan hangisi olur?

4. İnsanların senin hakkında yaptığı en yaygın "ilk izlenim" bunlardan hangisi?

5. Peki hayat felsefeni ve yaşam alanını en iyi tanımlayan yaklaşım bunlardan hangisi?

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6. Bir insanla arandaki o samimiyet bağının kurulduğunu tam olarak ne zaman anlarsın?

7. Seni en çok yıpratan ve asla tahammül edemediğin insan tipi hangisidir?

8. Bir projede veya grup çalışmasında üstlendiğin rol genellikle ne olur?

Kesinlikle cold brew!

Kesinlikle cold brew!

Sen aceleye getirilmemiş, demlenmesi zaman almış bir karaktersin. İnsanlar senin yanındayken dış dünyanın o yorucu karmaşasından uzaklaştıklarını hissederler. Gösterişten uzak, minimalist ve asil duruşunla, insanlarda sessiz lüks tadında, derin ve dingin bir iz bırakıyorsun. Seninle konuşmak, ruhu dinlendiren kaliteli bir ritüel gibi. Resmen sakinleştirici ve hafızalardan kolay kolay silinmeyen bir etkin var!

Kesinlikle double shot espresso!

Kesinlikle double shot espresso!

Keskin, uyandırıcı ve hayata karşı anında odaklanmayı sağlayan bir gücün var, hayran kaldık gerçekten!. İlk bakışta sert veya mesafeli görünebilirsin ama bu sadece senin kalitenden ve net sınırlarından kaynaklanıyor. Hayatta lafı dolandırmayı sevmiyorsun. İnsanlar seninle karşılaştığında adeta bir ayılma yaşarlar; çünkü onlara gerçekleri söyler, motivasyon aşılar ve vizyon katarsın. Hafif acı ama inanılmaz derecede bağımlılık yapan, güçlü bir karakterin var, etkileyici!

Kesinlikle espresso tonik!

Kesinlikle espresso tonik!

Sen sıradanlığa meydan okuyan bir kombinasyonsun! Hayat enerjin, özgür ruhun ve kimsenin tahmin edemeyeceği orijinal fikirlerinle girdiğin her ortama imzanı atıyorsun, herkes de bu yönünden çok etkileniyor İnsanlar seninle vakit geçirdikten sonra monoton hayatlarından sıyrılıp yeni şeyler denemek için ilham alırlar. Yaz gününde içilen o ilk yudum gibi... Beklenmedik, ferahlatıcı ve çok havalı bir tat bırakıyorsun.

Kesinlikle iced caramel latte!

Kesinlikle iced caramel latte!

Sen insanların hayatındaki o güvenli limansın. Yüksek empatin, nezaketin ve insanları şefkatle kucaklayan yapın sayesinde seninle tanışan herkes kendini anında evinde hissetmeye başlıyor. Ruhsal olarak şifa veren, tatlı ve yumuşak bir dokunusun var. İnsanların hafızasında bıraktığın o tat... Resmen zor bir günün ardından sığınılan o en sevilen, en tanıdık ve en konforlu kahve gibi!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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