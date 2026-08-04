Sen İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Tat Bırakıyorsun?

Sen insanların hayatındaki o güvenli limansın. Yüksek empatin, nezaketin ve insanları şefkatle kucaklayan yapın sayesinde seninle tanışan herkes kendini anında evinde hissetmeye başlıyor. Ruhsal olarak şifa veren, tatlı ve yumuşak bir dokunusun var. İnsanların hafızasında bıraktığın o tat... Resmen zor bir günün ardından sığınılan o en sevilen, en tanıdık ve en konforlu kahve gibi!