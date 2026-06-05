İstanbul'da Kene Paniği: Mahalleli Elinde Cımbızla Kene Avlıyor!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi, son günlerde sokakları saran ciddi bir kene tehlikesiyle karşı karşıya.
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Artan vakalar karşısında çaresiz kalan vatandaşların gözü acil müdahale için Sarıyer Belediyesi'ne çevrilmiş durumda.
Sokaklardaki tehlikenin boyutunu kanıtlamak ise zaman zaman yine mahalleliye düşüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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