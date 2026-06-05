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İstanbul'da Kene Paniği: Mahalleli Elinde Cımbızla Kene Avlıyor!

İstanbul'da Kene Paniği: Mahalleli Elinde Cımbızla Kene Avlıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 13:10
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İstanbul Sarıyer'de havaların ısınmasıyla patlak veren kene istilası, mahalleliyi adeta evlerine hapsetti. Ayazağa Mahallesi sakinleri son bir haftada yüzlerce kene ile kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, yetkililerden acil ilaçlama desteği bekliyor.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi, son günlerde sokakları saran ciddi bir kene tehlikesiyle karşı karşıya.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi, son günlerde sokakları saran ciddi bir kene tehlikesiyle karşı karşıya.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte otluk ve yeşil alanlardan yerleşim yerlerine sıçrayan zararlılar, bölge halkının günlük yaşantısını durma noktasına getirdi. Özellikle havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde sokakları istila eden keneler yüzünden mahalle sakinleri kapı dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Bölge halkı, çocukların oyun alanlarını ve yürüyüş yollarını saran bu tehdide karşı kendi çabalarıyla bugüne kadar beş yüzü aşkın keneyi bertaraf ettiklerini belirtiyor.

Artan vakalar karşısında çaresiz kalan vatandaşların gözü acil müdahale için Sarıyer Belediyesi'ne çevrilmiş durumda.

Artan vakalar karşısında çaresiz kalan vatandaşların gözü acil müdahale için Sarıyer Belediyesi'ne çevrilmiş durumda.

Mahalle sakinlerinden Soner Akar, havanın kararmasıyla birlikte tehlikenin boyutunun katlandığına dikkat çekerek, yetkililerin zaman kaybetmeden kalıcı bir çözüm üretmesi gerektiğini vurguluyor. Bölge esnaflarından Murat Baştuğ ise yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, kendi imkanlarıyla yürüttükleri mücadelenin artık yetersiz kaldığını ifade ediyor. İnsanların evlerine hapsolduğunu ve çocukların sokağa çıkamadığını belirten Baştuğ, durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını söylüyor.

Sokaklardaki tehlikenin boyutunu kanıtlamak ise zaman zaman yine mahalleliye düşüyor.

Sokaklardaki tehlikenin boyutunu kanıtlamak ise zaman zaman yine mahalleliye düşüyor.

Arkadaşlarıyla oturduğu sırada kendi paçasına tırmanan bir böcek sayesinde durumu fark eden Hasan Çörek, çevreyi incelediğinde her yerin kene kaynadığını gördü. Yoldan geçen bazı kişilerin tehlikenin varlığına inanmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuran Çörek, cımbızla topladığı keneleri bir kavanoza doldurarak insanlara işin ciddiyetini kanıtlamak zorunda kaldı. Mahalleli, giderek yayılan bu istilanın sokaklardaki su mazgallarının uzun süredir yıkanmamasından ve yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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