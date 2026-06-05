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Erman Toroğlu Beraat Etti: “Aylık Gelirim 600-700 Bin TL”

Erman Toroğlu Beraat Etti: “Aylık Gelirim 600-700 Bin TL”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 12:38
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Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü’ne yönelik açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Toroğlu 'Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30’da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘sakın ha’ dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum' dedi. Kararını açıklayan hakim Toroğlu’nun beraatine hükmetti.

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Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü’ne yönelik açıklamaları "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlandı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü’ne yönelik açıklamaları "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Erman Toroğlu ile avukatı Ezgi Toroğlu katıldı. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu. Erman Toroğlu duruşmada 'Ortalama gelirim 600-700 bin. Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30’da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘sakın ha’ dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum. Bende bilmiyorum, herkes merak ediyor o ‘sakın ha’ ne bilmiyorum. Hala ‘sakın ha’ ne bilmiyorum' dedi.

Toroğlu savunmasının devamında 'Futbol Federasyonu Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. ‘Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım’ dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum' ifadelerini kullandı.

Ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Toroğlu’nun 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim ise Erman Toroğlu’nun beraatine karar verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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