Erman Toroğlu Beraat Etti: “Aylık Gelirim 600-700 Bin TL”
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Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü’ne yönelik açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Toroğlu 'Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30’da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘sakın ha’ dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum' dedi. Kararını açıklayan hakim Toroğlu’nun beraatine hükmetti.
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Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü’ne yönelik açıklamaları "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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