Erman Toroğlu Beraat Etti: “Aylık Gelirim 600-700 Bin TL”

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Erman Toroğlu ile avukatı Ezgi Toroğlu katıldı. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu. Erman Toroğlu duruşmada 'Ortalama gelirim 600-700 bin. Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30’da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘sakın ha’ dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum. Bende bilmiyorum, herkes merak ediyor o ‘sakın ha’ ne bilmiyorum. Hala ‘sakın ha’ ne bilmiyorum' dedi.

Toroğlu savunmasının devamında 'Futbol Federasyonu Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. ‘Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım’ dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum' ifadelerini kullandı.

Ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Toroğlu’nun 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim ise Erman Toroğlu’nun beraatine karar verdi.