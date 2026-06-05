TBMM'de Seda Sayan Tartışması: İddia Meclis'i Karıştırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Seda Sayan’ın 150 taksi plakası olduğu iddia edildi. Söz konusu iddia gündem olunca Meclis’te konuşuldu. BMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifinde dile getirilen iddiaya dair Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı’dan açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM'de torba yasa teklifi konuşuldu. Taksi plakaları gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu iddiası Meclis'i karıştırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın