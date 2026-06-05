TBMM'de Seda Sayan Tartışması: İddia Meclis'i Karıştırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasa teklifi konuşuldu. Komisyonda masaya yatırılan maddeler arasında en çok dikkat çeken ve üzerinde en uzun tartışmaların yaşandığı konu ise ulaşım sektöründeki ticari plaka sahiplerini doğrudan ilgilendiren vergi muafiyeti düzenlemesi oldu.

Söz konusu yasa teklifinde yer alan maddeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecileri, mülkiyetlerinde bulunan ticari plakaları satışa çıkardıklarında elde ettikleri kazançtan muaf tutulacak. Bu satışlardan doğan gelir vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüğü tamamen ortadan kalkacak. Sektör temsilcilerinin uzun süredir talep ettiği belirtilen bu adım, komisyon salonunda ise iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında fikir ayrılığına yol açtı.