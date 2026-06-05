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TBMM'de Seda Sayan Tartışması: İddia Meclis'i Karıştırdı

TBMM'de Seda Sayan Tartışması: İddia Meclis'i Karıştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 12:33
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Seda Sayan’ın 150 taksi plakası olduğu iddia edildi. Söz konusu iddia gündem olunca Meclis’te konuşuldu. BMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifinde dile getirilen iddiaya dair Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı’dan açıklama geldi. 

Kaynak: Türkiye gazetesi

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TBMM'de torba yasa teklifi konuşuldu. Taksi plakaları gündem oldu.

TBMM'de torba yasa teklifi konuşuldu. Taksi plakaları gündem oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasa teklifi konuşuldu. Komisyonda masaya yatırılan maddeler arasında en çok dikkat çeken ve üzerinde en uzun tartışmaların yaşandığı konu ise ulaşım sektöründeki ticari plaka sahiplerini doğrudan ilgilendiren vergi muafiyeti düzenlemesi oldu.

Söz konusu yasa teklifinde yer alan maddeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecileri, mülkiyetlerinde bulunan ticari plakaları satışa çıkardıklarında elde ettikleri kazançtan muaf tutulacak. Bu satışlardan doğan gelir vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüğü tamamen ortadan kalkacak. Sektör temsilcilerinin uzun süredir talep ettiği belirtilen bu adım, komisyon salonunda ise iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında fikir ayrılığına yol açtı.

Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu iddiası Meclis'i karıştırdı.

Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu iddiası Meclis'i karıştırdı.

Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu iddia edildi. Söz konusu iddia gündem olunca Meclis'e taşındı. İddia üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'dan açıklama geldi.

Dalcı, “Sanatçıların plakaları var iddiası sosyal medya bilgisi. Bu kesinlikle doğru değil' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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