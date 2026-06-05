Emekli Zammı 2026 Maaş Tablosu: Emeklinin Maaş Zammı İçin Son 1 Veri Kaldı!

Emekliler yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon farkıyla belirlenen zam 6 ayda bir yenileniyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam uygulanırken memur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,60 olarak açıklanmıştı.

Şimdi gözler Temmuz 2026 zammına çevrildi. “Emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusunun yanıtı için ise geriye sadece haziran ayı enflasyon verisi kaldı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı verileriyle 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı 16,61; memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında yüzde 12,41 oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Zamla beraber en düşük 20 bin TL olarak uygulanan emekli maaşı da değişmiş olacak. En düşük emekli maaşı için kulislerde 23 bin TL konuşulurken kesin rakam Temmuz ayında belli olacak.