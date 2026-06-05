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Emekli Zammı 2026 Maaş Tablosu: Emeklinin Maaş Zammı İçin Son 1 Veri Kaldı!

Emekli Zammı 2026 Maaş Tablosu: Emeklinin Maaş Zammı İçin Son 1 Veri Kaldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 10:16
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Emekli 2026 zammı için son 1 veri kaldı. TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle 6 aylık enflasyon verileriyle zam alan emeklilerin 5 aylık verileri ortaya çıktı. Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuzda en az yüzde 16,61 zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 12,40 oldu.

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5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayı enflasyonu 4,84, şubat ayı enflasyonu 2,96; mart ayı enflasyonu 1,94; nisan ayı enflasyonu 4,18; mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 1,71 olarak açıklandı. 

Bu veriler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

2026 emekli zammı ne kadar olacak?

2026 emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliler yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon farkıyla belirlenen zam 6 ayda bir yenileniyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam uygulanırken memur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,60 olarak açıklanmıştı. 

Şimdi gözler Temmuz 2026 zammına çevrildi. “Emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusunun yanıtı için ise geriye sadece haziran ayı enflasyon verisi kaldı. 

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı verileriyle 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı 16,61; memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında yüzde 12,41 oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Zamla beraber en düşük 20 bin TL olarak uygulanan emekli maaşı da değişmiş olacak. En düşük emekli maaşı için kulislerde 23 bin TL konuşulurken kesin rakam Temmuz ayında belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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