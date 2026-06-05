Emekli Zammı 2026 Maaş Tablosu: Emeklinin Maaş Zammı İçin Son 1 Veri Kaldı!
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Emekli 2026 zammı için son 1 veri kaldı. TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle 6 aylık enflasyon verileriyle zam alan emeklilerin 5 aylık verileri ortaya çıktı. Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu!
5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuzda en az yüzde 16,61 zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 12,40 oldu.
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5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?
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2026 emekli zammı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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