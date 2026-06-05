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İstanbul’un 18 Yıllık Ünlü AVM’si Satıldı

İstanbul’un 18 Yıllık Ünlü AVM’si Satıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 11:56
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İstanbul’da 2008 yılında kurulan Optimum AVM’nin kalan yüzde 50 hissesi de satıldı. Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ünlü AVM’nin yeni sahibi beli oldu. 18 yıldır faaliyet gösteren Optimum AVM’nin yeni ve tek sahibi Rönesans Gayrimenkul oldu.

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İstanbul’un 18 yıllık ünlü AVM’si satıldı.

İstanbul’un 18 yıllık ünlü AVM’si satıldı.

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul’da 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Optimum AVM’nin kalan yüzde 50 payını da satın aldı. 

Sözleşme imzalanırken AVM’nin tamamının şirkete geçmesi için son söz Rekabet Kurulu’nda olacak. Rekabet Kurulu’nun onay vermesiyle Optimum AVM’nin tek sahibi Rönesans olacak.

Rekabet Kurulu onaylarsa tek sahibi Rönesans olacak.

Rekabet Kurulu onaylarsa tek sahibi Rönesans olacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, hisseler Euro Crescent Private Limited'den devralınacak. İşlemin tamamlanmasıyla Rönesans Gayrimenkul'ün payı yüzde 100'e ulaşacak. İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin tek sahibi haline gelece Rönesans'ın söz konusu satın alma işleminin yürürlüğe girmesi için Rekabet Kurulu'nun onay vermesi gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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