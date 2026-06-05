Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması: Bedelli Askerliğe Zam Geliyor, Son Tarih Açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur maaş katsayısına göre artırılacağını duyurarak yükümlülere önemli bir uyarıda bulundu. Mevcut fiyattan yararlanmak isteyenlerin başvurularını en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik müracaatında bulunmayı planlayan yükümlüler için kritik bir bilgilendirme mesajı yayımladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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