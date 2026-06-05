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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması: Bedelli Askerliğe Zam Geliyor, Son Tarih Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması: Bedelli Askerliğe Zam Geliyor, Son Tarih Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 11:43
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur maaş katsayısına göre artırılacağını duyurarak yükümlülere önemli bir uyarıda bulundu. Mevcut fiyattan yararlanmak isteyenlerin başvurularını en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik müracaatında bulunmayı planlayan yükümlüler için kritik bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik müracaatında bulunmayı planlayan yükümlüler için kritik bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

Bakanlık, Askeralma Kanunu doğrultusunda her yıl Temmuz ayında yapılan memur aylık katsayısı güncellemesinin kapıda olduğunu hatırlatarak, mevcut fiyat avantajından yararlanılması için zamanın daraldığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücretine yaklaşık yüzde 14 oranında bir artış yansıyacak. Bu doğrultuda, Haziran ayının sonuna kadar başvurusunu tamamlayan adaylar cezai şartlar hariç 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeyerek askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirebilecek.

Belirlenen son tarihi kaçıran ve başvurularını 1 Temmuz veya sonrasına bırakan yükümlüler ise zamlı tarifeyle karşı karşıya kalacak. Yeni katsayı hesaplamalarıyla birlikte bedelli askerlik maliyetinin yaklaşık 475 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Cebinden daha fazla para çıkmasını istemeyen vatandaşların, hak kaybı yaşamamak adına müracaat ve ödeme işlemlerini 30 Haziran mesai bitimine kadar e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden eksiksiz bir şekilde sonuçlandırması büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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