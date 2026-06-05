Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması: Bedelli Askerliğe Zam Geliyor, Son Tarih Açıklandı

Bakanlık, Askeralma Kanunu doğrultusunda her yıl Temmuz ayında yapılan memur aylık katsayısı güncellemesinin kapıda olduğunu hatırlatarak, mevcut fiyat avantajından yararlanılması için zamanın daraldığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücretine yaklaşık yüzde 14 oranında bir artış yansıyacak. Bu doğrultuda, Haziran ayının sonuna kadar başvurusunu tamamlayan adaylar cezai şartlar hariç 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeyerek askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirebilecek.

Belirlenen son tarihi kaçıran ve başvurularını 1 Temmuz veya sonrasına bırakan yükümlüler ise zamlı tarifeyle karşı karşıya kalacak. Yeni katsayı hesaplamalarıyla birlikte bedelli askerlik maliyetinin yaklaşık 475 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Cebinden daha fazla para çıkmasını istemeyen vatandaşların, hak kaybı yaşamamak adına müracaat ve ödeme işlemlerini 30 Haziran mesai bitimine kadar e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden eksiksiz bir şekilde sonuçlandırması büyük önem taşıyor.