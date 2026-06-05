En Düşük Memur Maaşı Ortaya Çıktı: 5 Aylık Verilere Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat Maaşı

Yılın ilk 5 ayını kapsayan ocak-mayıs döneminde tüketici fiyat endeksindeki kümülatif artış yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti. Bu veri doğrultusunda, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,05 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmeden doğan haklar ve mevcut enflasyon farkı bir araya getirildiğinde, memur ve memur emeklileri için temmuz ayı toplam artış oranı haziran ayı öncesinde yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

Gözler şimdi nihai oranların belirleneceği haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı net zam oranı da resmiyet kazanacak. Ancak mevcut 5 aylık resmi verilere göre, taban maaşlardaki değişim şimdiden büyük ölçüde şekillenmiş durumda.