En Düşük Memur Maaşı Ortaya Çıktı: 5 Aylık Verilere Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat Maaşı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği kritik temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Maaş tablolarını şekillendirecek 5 aylık veri resmen netleşti. Yılın ilk yarısında yüzde 18,6 oranındaki zamma ek olarak 1000 TL seyyanen artış alan memurlar ve emekliler için temmuz ayında yapılacak artışın büyük bir kısmı kesinlik kazandı. 5 aylık verilerle öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat maaşı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memur zammı 2026: Memur zammı ne kadar olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Meslek meslek zamlı memur maaşları listesi: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat maaşı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın