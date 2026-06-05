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En Düşük Memur Maaşı Ortaya Çıktı: 5 Aylık Verilere Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat Maaşı

En Düşük Memur Maaşı Ortaya Çıktı: 5 Aylık Verilere Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat Maaşı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 10:52
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Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği kritik temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Maaş tablolarını şekillendirecek 5 aylık veri resmen netleşti. Yılın ilk yarısında yüzde 18,6 oranındaki zamma ek olarak 1000 TL seyyanen artış alan memurlar ve emekliler için temmuz ayında yapılacak artışın büyük bir kısmı kesinlik kazandı. 5 aylık verilerle öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat maaşı.

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Memur zammı 2026: Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı 2026: Memur zammı ne kadar olacak?

Yılın ilk 5 ayını kapsayan ocak-mayıs döneminde tüketici fiyat endeksindeki kümülatif artış yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti. Bu veri doğrultusunda, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,05 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmeden doğan haklar ve mevcut enflasyon farkı bir araya getirildiğinde, memur ve memur emeklileri için temmuz ayı toplam artış oranı haziran ayı öncesinde yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

Gözler şimdi nihai oranların belirleneceği haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı net zam oranı da resmiyet kazanacak. Ancak mevcut 5 aylık resmi verilere göre, taban maaşlardaki değişim şimdiden büyük ölçüde şekillenmiş durumda.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yapılan hesaplamalara göre, ocak ayındaki artışla birlikte 61 bin 890 lira seviyesine yükselen en düşük memur maaşı, 5 aylık netleşen verilere göre 69 bin 570 liraya ulaşacak. Benzer şekilde, şu an 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise temmuz dönemiyle birlikte 31 bin 218 liraya kadar çıkacak.

Meslek meslek zamlı memur maaşları listesi: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat maaşı.

Meslek meslek zamlı memur maaşları listesi: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat maaşı.

TÜİK’in paylaştığı 5 aylık enflasyon verileri baz alınarak hazırlanan yüzde 12,41'lik artış formülüne göre; polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat ve mühendis gibi birçok meslek grubunun güncel maaş tablosu şu şekilde güncellendi:

Uzman Doktor (1/4):

Mevcut 150.426 TL → Zamlı 169.094 TL

Profesör (1/4):

Mevcut 135.089 TL → Zamlı 151.853 TL

Mühendis (1/4):

Mevcut 96.211 TL → Zamlı 108.151 TL

Şube Müdürü (Üniv. Mez. 1/4):

Mevcut 94.384 TL → Zamlı 106.097 TL

Araştırma Görevlisi (7/1):

Mevcut 90.568 TL → Zamlı 101.807 TL

Avukat:

Mevcut 90.000 TL → Zamlı 101.169 TL

Başkomiser (3/1):

Mevcut 89.214 TL → Zamlı 100.286 TL

Polis Memuru (8/1):

Mevcut 81.617 TL → Zamlı 91.746 TL

Uzman Öğretmen (1/4):

Mevcut 81.219 TL → Zamlı 91.298 TL

Vaiz (1/4):

Mevcut 76.653 TL → Zamlı 86.165 TL

Hemşire (Üniv. Mez. 5/1):

Mevcut 74.770 TL → Zamlı 84.049 TL

Öğretmen (1/4):

Mevcut 73.368 TL → Zamlı 82.472 TL

Teknisyen (Lise Mez. 11/1):

Mevcut 66.870 TL → Zamlı 75.171 TL

Memur (Üniv. Mez. 9/1):

Mevcut 64.397 TL → Zamlı 72.388 TL

Milyonlarca çalışanın cebine girecek kesin ve nihai tutarlar, önümüzdeki ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisinin ardından resmiyet kazanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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