Mısır'ın Sadece Piramitlerden İbaret Olmadığını Kanıtlayan Turizm Şehirleri

Mısır denince hepimizin aklına o devasa piramitler geliyor, değil mi? Ama dürüst olalım; Mısır’ın ruhu sadece o kum tepelerinde değil, Nil’in kıyısındaki o cıvıl cıvıl şehirlerin sokaklarında saklı. Eğer sen de 'Piramitleri gördüm, bitti' diyenlerden değilsen, gel bu büyülü coğrafyanın tozlu ama bir o kadar da samimi şehirlerine birlikte göz atalım.

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