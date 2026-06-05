Mısır'ın Sadece Piramitlerden İbaret Olmadığını Kanıtlayan Turizm Şehirleri
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Mısır denince hepimizin aklına o devasa piramitler geliyor, değil mi? Ama dürüst olalım; Mısır’ın ruhu sadece o kum tepelerinde değil, Nil’in kıyısındaki o cıvıl cıvıl şehirlerin sokaklarında saklı. Eğer sen de 'Piramitleri gördüm, bitti' diyenlerden değilsen, gel bu büyülü coğrafyanın tozlu ama bir o kadar da samimi şehirlerine birlikte göz atalım.
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1. Dünyanın en büyük açık hava müzesi: Luksor
2. Akdeniz’in zarif kızı: İskenderiye
3. Nil’in en dingin durağı: Asvan
4. Kızıldeniz’in akvaryumu: Şarm El-Şeyh
5. Sırt çantalı gezginlerin mabedi: Dahab
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6. Güneş ve kumun dansı: Hurgada
7. Çölün ortasındaki mucize: Siwa Wahası
8. Kanalın giriş kapısı: Port Said
9. El değmemiş doğa: Marsa Alam
10. Mısır’ın Venedik’i: El Gouna
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