onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2026 - 15:44

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Gazeteci İzzet Çapa'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 78 yaşındaki Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü akademisyen ve tarihçinin geçtiğimiz gün entübe edildiği açıklanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ortaylı'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

Ortaylı'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olduğu ve ameliyat sonrasında bazı sorunlar nedeniyle tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ortaylı’nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize girdiği ve diyabet hastalığı nedeniyle de ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtilmişti.

Gazeteci İzzet Çapa vefat haberini böyle duyurdu.

Gazeteci İzzet Çapa vefat haberini böyle duyurdu.

Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları yıllara değil, bir milletin hafızasına yerleşir…

Prof. Dr. İlber Ortaylı da onlardan biriydi.

O yalnızca tarih anlatan bir akademisyen değildi…

Geçmişin kapılarını aralayan, bize kim olduğumuzu hatırlatan bir ses, bir akıldı.

Bir cümlesiyle yüzyılları özetlerdi…

Bir bakışıyla cehaletin üstüne yürürdü…

Bir kahkahasıyla bir salonu doldururdu.

Şimdi insan düşünmeden edemiyor…

Bir millet hafızasının en güçlü seslerinden birini kaybetmiş gibi.

Kitaplar kalır…

Sözler kalır…

Ama o sesi, o tonu, o keskin zekâyı bir daha duymak mümkün olmaz.

Bazı insanlar bir ömür yaşar…

Bazı insanlar ise bir çağ anlatır.

İlber Ortaylı ikinci türdendi.

Ve bazı isimler vardır ki…

Tarih onları yazmaz.

Onlar zaten tarihin kendisidir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
187
27
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın