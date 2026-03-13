Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Gazeteci İzzet Çapa'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 78 yaşındaki Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü akademisyen ve tarihçinin geçtiğimiz gün entübe edildiği açıklanmıştı.
Ortaylı'nın entübe edildiği açıklanmıştı.
Gazeteci İzzet Çapa vefat haberini böyle duyurdu.
