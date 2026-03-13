Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti

Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları yıllara değil, bir milletin hafızasına yerleşir…

Prof. Dr. İlber Ortaylı da onlardan biriydi.

O yalnızca tarih anlatan bir akademisyen değildi…

Geçmişin kapılarını aralayan, bize kim olduğumuzu hatırlatan bir ses, bir akıldı.

Bir cümlesiyle yüzyılları özetlerdi…

Bir bakışıyla cehaletin üstüne yürürdü…

Bir kahkahasıyla bir salonu doldururdu.

Şimdi insan düşünmeden edemiyor…

Bir millet hafızasının en güçlü seslerinden birini kaybetmiş gibi.

Kitaplar kalır…

Sözler kalır…

Ama o sesi, o tonu, o keskin zekâyı bir daha duymak mümkün olmaz.

Bazı insanlar bir ömür yaşar…

Bazı insanlar ise bir çağ anlatır.

İlber Ortaylı ikinci türdendi.

Ve bazı isimler vardır ki…

Tarih onları yazmaz.

Onlar zaten tarihin kendisidir.