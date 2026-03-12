Sevgili Başak, bugün kariyer hayatında denge becerin ile sınanabilirsin. Ofiste, dedikodu dolu koridorlarda ve çıkar çatışmalarıyla dolu toplantı odalarında tarafsız kalmanın zorluğunu hissedebilirsin. Ancak unutma ki profesyonelliğin senin en büyük kalkanın. Hatta önemli bir toplantıda diplomasi yeteneğin ve karizmanın, potansiyel bir kaosun önüne geçtiğini görebilirsin. İşte bu yüzden, soğukkanlılığını ve tarafsızlığını korumalısın.

Bu arada iş hayatında yeni bir anlaşma ya da ortaklık teklifi de gündeme gelebilir. Ancak senin, adil olmayan şartlarda hiçbir işe elini sürmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bugün pazarlık masasında oldukça sert bir tutum sergileyebilirsin. Hak ettiğin yere gelmek için biraz daha çaba sarf etmen gerekse de sonuçta zafer senin olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir kışkırtma veya ayartma etkisi altında olabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, karşına çıkan ve aklını başından alan o yabancı, seni zor bir kararın eşiğine getirebilir. Görünen o ki bugün, arzularınla sadakatin arasında bir seçim yapman gerekebilir. Sahi, bir anlık heyecan uğruna uzun yılların emeğini ve birlikteliğini riske atacak mısın? Yoksa zaten ayrılığın zamanı çoktan gelmiş miydi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…