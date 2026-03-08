MART
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta ekip çalışmalarının ve organizasyonların gözde ismi olabilirsin. Profesyonel gruplarla ya da arkadaş çevrenle birlikte yürüttüğün projelerde, düzenleyici gücün ve detaylara olan hakimiyetin her zamankinden daha fazla önem kazanabilir. Toplu iş birliklerinde, pratik çözümlerinle ve hızlı düşünme yeteneğinle öne çıkabilir, adından sıkça söz ettirebilirsin.

Jüpiter’in Yengeç burcundaki ileri hareketi ise uzun vadeli hedeflerine giden yolda sana büyük bir hız kazandırabilir. Gelecek beklentilerinin karşılık bulduğu ve hayallerinin daha somut bir forma büründüğü bu hafta, daha fazlasını istemeli ve daha fazlasını elde etmek için sıkı da çalışmalısın. Zira, sosyal çevrenden veya profesyonel ağından gelecek bir teklif, kariyerinde beklediğin o büyük kırılmayı tetikleyebilir. Bu teklif, belki de kariyer hayatının dönüm noktası olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru yaşanan Merkür ile Mars kavuşumu, doğrudan ikili ilişkileri etkiliyor. Bu gerilimin altında partnerin ile lafın nereye gideceğini hesaplamadan yapacağın bir konuşma, küçük bir sitemi yangına dönüştürebilir. Oysa bu keskin enerjiyi birbirinizi kırmak için değil, ilişkideki sorunları doğrudan masaya yatırıp hızlıca çözüme kavuşturmak için kullanmalısın. Duygusal anlamda bir temizlik yapmanı sağlayacak bu enerji ile aslında aşkı da konuşabilirsin... Ona olan sevgini itiraf etmeye, aşktan konuşmaya ve tutku ile sarılmaya ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın