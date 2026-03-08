Sevgili Başak, bu hafta ekip çalışmalarının ve organizasyonların gözde ismi olabilirsin. Profesyonel gruplarla ya da arkadaş çevrenle birlikte yürüttüğün projelerde, düzenleyici gücün ve detaylara olan hakimiyetin her zamankinden daha fazla önem kazanabilir. Toplu iş birliklerinde, pratik çözümlerinle ve hızlı düşünme yeteneğinle öne çıkabilir, adından sıkça söz ettirebilirsin.

Jüpiter’in Yengeç burcundaki ileri hareketi ise uzun vadeli hedeflerine giden yolda sana büyük bir hız kazandırabilir. Gelecek beklentilerinin karşılık bulduğu ve hayallerinin daha somut bir forma büründüğü bu hafta, daha fazlasını istemeli ve daha fazlasını elde etmek için sıkı da çalışmalısın. Zira, sosyal çevrenden veya profesyonel ağından gelecek bir teklif, kariyerinde beklediğin o büyük kırılmayı tetikleyebilir. Bu teklif, belki de kariyer hayatının dönüm noktası olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru yaşanan Merkür ile Mars kavuşumu, doğrudan ikili ilişkileri etkiliyor. Bu gerilimin altında partnerin ile lafın nereye gideceğini hesaplamadan yapacağın bir konuşma, küçük bir sitemi yangına dönüştürebilir. Oysa bu keskin enerjiyi birbirinizi kırmak için değil, ilişkideki sorunları doğrudan masaya yatırıp hızlıca çözüme kavuşturmak için kullanmalısın. Duygusal anlamda bir temizlik yapmanı sağlayacak bu enerji ile aslında aşkı da konuşabilirsin... Ona olan sevgini itiraf etmeye, aşktan konuşmaya ve tutku ile sarılmaya ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...