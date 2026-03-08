MART
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında birçok dalgalanma olacağını söyleyebiliriz. Haftanın sonuna doğru gerçekleşecek olan Merkür ile Mars'ın kavuşumu, ikili ilişkilerini doğrudan etkileyecek bir enerji yaratacak. Bu enerji, biraz gerilimli olabilir ve partnerinle aranda bir tartışmayı tetikleyebilir. Ancak unutma ki bu enerjiyi doğru yönde kullanabilirsen, ilişkindeki sorunları hızlıca çözüme kavuşturabilirsin.

Bu hafta, partnerinle konuşmalarında dikkatli olmalısın. Lafın nereye gideceğini hesaplamadan yapacağın bir konuşma, küçük bir sitemi bile büyük bir yangına dönüştürebilir. Şimdi duygusal anlamda bir temizlik yapmanı sağlayacak bu enerjiyi doğru kullanmak önemli. Bu enerji, aslında aşkı da konuşabilmeniz için bir fırsat sunuyor. Sevgiline olan duygularını itiraf etmek, aşktan konuşmak ve tutkulu bir şekilde sarılmak için harika bir zaman... Bunu sakın kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Başak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın