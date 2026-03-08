Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında birçok dalgalanma olacağını söyleyebiliriz. Haftanın sonuna doğru gerçekleşecek olan Merkür ile Mars'ın kavuşumu, ikili ilişkilerini doğrudan etkileyecek bir enerji yaratacak. Bu enerji, biraz gerilimli olabilir ve partnerinle aranda bir tartışmayı tetikleyebilir. Ancak unutma ki bu enerjiyi doğru yönde kullanabilirsen, ilişkindeki sorunları hızlıca çözüme kavuşturabilirsin.

Bu hafta, partnerinle konuşmalarında dikkatli olmalısın. Lafın nereye gideceğini hesaplamadan yapacağın bir konuşma, küçük bir sitemi bile büyük bir yangına dönüştürebilir. Şimdi duygusal anlamda bir temizlik yapmanı sağlayacak bu enerjiyi doğru kullanmak önemli. Bu enerji, aslında aşkı da konuşabilmeniz için bir fırsat sunuyor. Sevgiline olan duygularını itiraf etmek, aşktan konuşmak ve tutkulu bir şekilde sarılmak için harika bir zaman... Bunu sakın kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…