İstanbul'un Yanı Başında Film Seti İçin 1400 Yıllık Mekke Şehri İnşa Ediliyor
İstanbul’un yanı başında dikkat çeken dev bir proje yükseliyor. Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, İslamiyet’in doğduğu dönemi konu alan “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filmi için 1400 yıl öncesinin Mekke’si yeniden inşa ediliyor. Dönemin mimarisine uygun dar sokaklar, taş evler ve çarşıların yer alacağı dev plato şimdiden merak uyandırdı.
İşte detaylar...
Türkiye’de sinema sektöründe dikkat çeken projelerden biri hayata geçiriliyor.
Yapım ekibi, platoda yalnızca bir film seti kurmakla kalmayıp aynı zamanda İslamiyet’in doğduğu dönemin yaşamını yansıtan bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor.
