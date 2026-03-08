İstanbul'un Yanı Başında Film Seti İçin 1400 Yıllık Mekke Şehri İnşa Ediliyor

Video Kaynak

Bu nedenle dekor tasarımından mimari detaylara kadar birçok unsur tarihsel kaynaklar doğrultusunda hazırlanıyor. Projeye ilişkin açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, film platosunun tamamlandığında sadece bir sinema projesine hizmet etmeyeceğini belirterek, “Bu proje Çayırova’nın kültürel vizyonunu güçlendirecek ve ülkemizin sinema gücünü dünyaya taşıyacak önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların hızla devam ettiği film platosunun tamamlanmasının ardından, alanın uluslararası yapımlara da ev sahipliği yapması ve ziyaretçilere açık bir kültür alanı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.