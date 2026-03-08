MART
İstanbul'un Yanı Başında Film Seti İçin 1400 Yıllık Mekke Şehri İnşa Ediliyor

Gülistan Başköy
08.03.2026 - 12:29 Son Güncelleme: 08.03.2026 - 12:30

İstanbul’un yanı başında dikkat çeken dev bir proje yükseliyor. Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, İslamiyet’in doğduğu dönemi konu alan “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filmi için 1400 yıl öncesinin Mekke’si yeniden inşa ediliyor. Dönemin mimarisine uygun dar sokaklar, taş evler ve çarşıların yer alacağı dev plato şimdiden merak uyandırdı. 

İşte detaylar...

Türkiye’de sinema sektöründe dikkat çeken projelerden biri hayata geçiriliyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, İslamiyet’in ilk yıllarını konu alan “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” adlı sinema filmi için dev bir film platosu kuruluyor.

Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen platoda, yaklaşık 1400 yıl önceki Mekke’nin şehir dokusu dönemin mimarisine sadık kalınarak yeniden tasarlanıyor. Dar sokaklar, taş yapılar, pazar alanları ve döneme ait detaylar titizlikle hazırlanarak izleyiciye gerçekçi bir atmosfer sunulması hedefleniyor.

Yapım ekibi, platoda yalnızca bir film seti kurmakla kalmayıp aynı zamanda İslamiyet’in doğduğu dönemin yaşamını yansıtan bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor.

Bu nedenle dekor tasarımından mimari detaylara kadar birçok unsur tarihsel kaynaklar doğrultusunda hazırlanıyor. Projeye ilişkin açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, film platosunun tamamlandığında sadece bir sinema projesine hizmet etmeyeceğini belirterek, “Bu proje Çayırova’nın kültürel vizyonunu güçlendirecek ve ülkemizin sinema gücünü dünyaya taşıyacak önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların hızla devam ettiği film platosunun tamamlanmasının ardından, alanın uluslararası yapımlara da ev sahipliği yapması ve ziyaretçilere açık bir kültür alanı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

