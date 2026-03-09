onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Kanıtladı: Gözlerimizi Kapatınca Daha İyi mi Hatırlıyoruz?

Bilim Kanıtladı: Gözlerimizi Kapatınca Daha İyi mi Hatırlıyoruz?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 16:20

İngiltere’de yürütülen çarpıcı bir bilimsel araştırma, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız unutkanlık sorununa basit ama etkili bir çözüm sundu: Gözleri kapatmak. Surrey Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışma, gözleri kapatmanın kısa süreli hafızayı önemli ölçüde güçlendirdiğini ve ayrıntıların çok daha net hatırlanmasına olanak tanıdığını ortaya koydu.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/news/health-30834038
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilimsel veriler başarı oranının %71 olduğunu kanıtlandı.

Bilimsel veriler başarı oranının %71 olduğunu kanıtlandı.

Legal and Criminological Psychology dergisinde yayımlanan deney sonuçları, odaklanma ile görsel uyaranlar arasındaki doğrudan ilişkiyi gözler önüne serdi. 178 katılımcı üzerinde yapılan testlerde, bir hırsızlık olayını izleyen kişilere olayla ilgili sorular yöneltildi. Gözleri açık şekilde yanıt veren grubun başarı oranı %48’de kalırken, gözlerini kapatarak zihnini odaklayan katılımcıların soruların %71’ini doğru yanıtladığı saptandı. Bu çarpıcı fark, dış dünyadan gelen dikkat dağıtıcı unsurların kesilmesinin beyindeki veri işleme kapasitesini artırdığını kanıtlıyor.

Hem görsel hem işitsel detaylar netleşiyor.

Hem görsel hem işitsel detaylar netleşiyor.

Araştırmanın ikinci aşamasında ise bir saldırı sahnesi izletilen katılımcıların, gözlerini kapattıklarında sadece görsel sahneleri değil, işitsel ayrıntıları da daha yüksek doğrulukla hatırladığı belirlendi. Araştırmanın başyazarı Robert Nash, bu yöntemin zihinsel canlandırmayı kolaylaştırdığını ve beynin 'hatırlama moduna' geçmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Nash’e göre, görsel girdi durduğunda beyin depolanan bilgileri geri çağırmak için daha fazla enerji harcayabiliyor.

Bu yöntem sayesinde adli sorgularda yeni dönem başlayabilir.

Bu yöntem sayesinde adli sorgularda yeni dönem başlayabilir.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların özellikle polis sorgularında ve görgü tanıklığı süreçlerinde devrim yaratabileceğine dikkat çekiyor. Tanıklarla güven ilişkisi kurulmasının ardından gözlerin kapatılmasının teşvik edilmesi, suç vakalarının aydınlatılmasında kritik bir rol oynayabilir. Uzmanlar, anahtarınızı nerede bıraktığınızı veya aracınızı nereye park ettiğinizi hatırlayamadığınızda, birkaç saniyeliğine dünyayı dışarıda bırakmanın en etkili çözüm olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın