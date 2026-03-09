Bilim Kanıtladı: Gözlerimizi Kapatınca Daha İyi mi Hatırlıyoruz?

Araştırmanın ikinci aşamasında ise bir saldırı sahnesi izletilen katılımcıların, gözlerini kapattıklarında sadece görsel sahneleri değil, işitsel ayrıntıları da daha yüksek doğrulukla hatırladığı belirlendi. Araştırmanın başyazarı Robert Nash, bu yöntemin zihinsel canlandırmayı kolaylaştırdığını ve beynin 'hatırlama moduna' geçmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Nash’e göre, görsel girdi durduğunda beyin depolanan bilgileri geri çağırmak için daha fazla enerji harcayabiliyor.