Bilim Kanıtladı: Gözlerimizi Kapatınca Daha İyi mi Hatırlıyoruz?
Kaynak: https://www.bbc.com/news/health-30834038
İngiltere’de yürütülen çarpıcı bir bilimsel araştırma, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız unutkanlık sorununa basit ama etkili bir çözüm sundu: Gözleri kapatmak. Surrey Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışma, gözleri kapatmanın kısa süreli hafızayı önemli ölçüde güçlendirdiğini ve ayrıntıların çok daha net hatırlanmasına olanak tanıdığını ortaya koydu.
Bilimsel veriler başarı oranının %71 olduğunu kanıtlandı.
Hem görsel hem işitsel detaylar netleşiyor.
Bu yöntem sayesinde adli sorgularda yeni dönem başlayabilir.
