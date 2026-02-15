onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
O Yıl Ramazan Ayı İki Kez Yaşanacak: Yıl Yıl Ramazan Ayı Başlangıçlarındaki İlginç Detay

O Yıl Ramazan Ayı İki Kez Yaşanacak: Yıl Yıl Ramazan Ayı Başlangıçlarındaki İlginç Detay

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 19:54

Türkiye’de 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı için hazırlıklar hız kazandı. On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan, milyonlarca vatandaş için oruç, ibadet ve dayanışma dönemi anlamına geliyor. 

Her yıl 11 gün geriye gelen Ramazan ayı için yıl yıl başlangıç tarihleri de bugünden biliniyor. Bu bilgiler ışığında 2030 yılı için ilginç bir durum ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yıl 19 Şubat'ta başlıyor.

Bu yıl 19 Şubat'ta başlıyor.

Ramazan, günün başlangıç saatine göre dünya çapında 18-19 Şubat tarihleriyle birlikte başlayacak. Ülke ülke değişen bu durum ülkemizde 19 Şubat'ta gerçekleşecek. 

Her yıl tarih olarak 11 gün geri gelen Ramazan ayı için 2030'da farklı bir durum ortaya çıktı.

2030'da başlayan Ramazan 2031 yılı içinde sona erecek.

2030'da başlayan Ramazan 2031 yılı içinde sona erecek.

2030 yılında iki ayrı ramazan başlangıcı yaşanacak. İlk ramazan 5 Ocak 2030’da başlayıp aynı yıl içinde sona erecek. İkinci ramazan ise 26 Aralık 2030’da başlayacak ve 2031 yılında tamamlanacak. Bunun nedeni, miladi takvimin güneş yılına, hicri takvimin ise ayın hareketlerine göre hesaplanması ve iki takvim arasında 10-11 günlük fark bulunması.

2030'da 35 gün oruç tutulacak.

2030'da 35 gün oruç tutulacak.

Hicri yılın daha kısa olması nedeniyle ramazan ayı her yıl miladi takvimde geriye doğru ilerliyor ve farklı mevsimlere denk geliyor. 5 Ocak’ta başlayacak ilk ramazanda 30 gün oruç tutulacak, 26 Aralık’ta başlayacak ikinci ramazanda ise yıl sonuna kadar 5 gün oruç eda edilecek. Böylece 2030 yılı içinde toplam 35 gün oruç tutulmuş olacak. Benzer durumlar 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında da yaşandı; bu döngü yaklaşık 32-33 yılda bir tekrarlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın