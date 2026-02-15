O Yıl Ramazan Ayı İki Kez Yaşanacak: Yıl Yıl Ramazan Ayı Başlangıçlarındaki İlginç Detay

Türkiye’de 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı için hazırlıklar hız kazandı. On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan, milyonlarca vatandaş için oruç, ibadet ve dayanışma dönemi anlamına geliyor.

Her yıl 11 gün geriye gelen Ramazan ayı için yıl yıl başlangıç tarihleri de bugünden biliniyor. Bu bilgiler ışığında 2030 yılı için ilginç bir durum ortaya çıktı.