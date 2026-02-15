O Yıl Ramazan Ayı İki Kez Yaşanacak: Yıl Yıl Ramazan Ayı Başlangıçlarındaki İlginç Detay
Türkiye’de 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı için hazırlıklar hız kazandı. On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan, milyonlarca vatandaş için oruç, ibadet ve dayanışma dönemi anlamına geliyor.
Her yıl 11 gün geriye gelen Ramazan ayı için yıl yıl başlangıç tarihleri de bugünden biliniyor. Bu bilgiler ışığında 2030 yılı için ilginç bir durum ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl 19 Şubat'ta başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2030'da başlayan Ramazan 2031 yılı içinde sona erecek.
2030'da 35 gün oruç tutulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın