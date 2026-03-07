İki Ayaklı Olmak İnsan Olmak Değildir: Hayvan, Beşer ve İnsan Arasındaki Unuttuğumuz Ayrım

Sabah televizyonu açıyorsun. Bir baba çocuğunu öldürmüş. Bir adam yıllarca aynı

yastığa baş koyduğu kadını katletmiş. Bir sürü insan bir başkasının acısını sosyal

medyada eğlenceye dönüştürüyor. Birileri savaş çıkarıyor. Birileri açlığı yönetiyor.

Birileri yalanı bir meslek haline getiriyor.

Sonra dönüp soruyoruz:

“İnsanlık nereye gidiyor?”

Belki de yanlış soruyu soruyoruz.

Çünkü ortada “insanlık” diye bir şey hiç olmadı. En azından düşündüğümüz kadar

yaygın bir şey hiçbir zaman olmadı.