İki Ayaklı Olmak İnsan Olmak Değildir: Hayvan, Beşer ve İnsan Arasındaki Unuttuğumuz Ayrım

Modern dünya bize büyük bir yanılsama öğretti:
İki ayağı üzerinde yürüyen, konuşabilen ve akıllı telefon kullanabilen herkesin “insan”
olduğu yanılgısı.
Oysa kadim öğretiler bu ayrımı çok daha net yapıyordu.
Bizler insan değiliz. Biz beşeriz.
Beşer, potansiyel bir varlıktır.
İnsan ise erişilmiş bir mertebedir.
Beşer; içinde hem hayvanı hem insanı taşıyan ara varlıktır.
Yani hepimiz aynı biyolojik türün parçası olabiliriz ama aynı varoluş seviyesinde
değiliz.
Hayvan Bir Tür Değil, Bir Seviye
Hayvan olmak biyolojik bir kategori değildir.
Hayvan olmak bir bilinç seviyesidir. Bu yüzden bazı hayvan sandığımız canlılar
eriştikleri mertebeden ötürü insandırlar. Hayvanlık seviyesini çoktan aşmış ve vicdanı
anlamda ermiş bir hale gelmişlerdir.
Doğadaki örneğine baktığımız zaman bile onlara dahi hayvan demek mümkün değil
gibi. Zira;
Bir kurt, aç olduğu için öldürür.
Bir aslan, yavrusunu korumak için savaşır.
Bir kartal, hayatta kalmak için avlanır.
Ama hiçbir kurt:
İşte tam da bu yüzden, bazen insan dediğimiz beşerler, hayvan olarak
adlandırdığımız veya öyle olduklarını sandığımız beşerlerden bile daha aşağı bir
bilinç seviyesinde yaşayabilir.
İnsan Görünümlü Hayvanlar
Dünyaya bakın.
Bir adam, karısını “namus” adına öldürüyor.
Birileri birilerine çocuk bile demeden tecavüz ediyor.
Bir anne, bebeğini çöpe bırakıyor.
Bir kalabalık, bir insanın linç edilmesini cep telefonlarıyla kaydediyor.
Bir şirket, milyonları zehirleyen bir ürünü satmaya devam ediyor çünkü “kâr ediyor.”
Bunları biyolojik ve görünüm olarak öyle öğretildiği için insan sanabilirsiniz.
Ama varoluş olarak?
Hayvani aşamada yaşayan beşerler.
Çünkü hayvani aşamanın temel özellikleri şunlardır:
Güçlü olanın haklı olduğu bir dünya
Empatinin bulunmadığı bir zihin
Sadece çıkarla çalışan bir bilinç
Başkasının acısını hissetmeyen bir kalp