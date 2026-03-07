Dünyayı Ölçen Sayılar: 60 Neden Var, 12 Nereden Geldi ve Greenwich Neden Sıfır?

60 Sayısı: Mezopotamya’dan Gelen Matematik

Bugün saatlere baktığımızda çok doğal geliyor:

• 1 saat = 60 dakika

• 1 dakika = 60 saniye

Ama bu sistemin kökeni Sümerlerin kullandığı 60 tabanlı sayı sistemidir.

Sümerler ticaret, astronomi ve tarım hesapları için farklı bir matematik kullanıyordu.

Neden 60?

Çünkü 60 sayısı inanılmaz “uyumlu” bir sayıdır. Çok sayıda sayıya tam bölünür:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30.

Bu da hesaplamaları kolaylaştırıyordu.

Bu yüzden zaman ölçümü ve astronomi hesapları için 60 tabanı idealdi.

Ve ilginç olan şu:

Bugün akıllı telefonlarımızda gördüğümüz saat sistemi

5000 yıllık bir matematik mirasıdır.