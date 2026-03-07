Dünyayı Ölçen Sayılar: 60 Neden Var, 12 Nereden Geldi ve Greenwich Neden Sıfır?
Telefonumuza bakıyoruz.
Saat: 14:32
Bir toplantı planlıyoruz.
Bir uçak bileti alıyoruz.
Bir takvim açıyoruz.
Ama çoğumuz hiç şu soruyu sormuyoruz:
Zamanı ölçen bu sayıları kim belirledi?
Neden:
• 1 saat 60 dakika?
• 1 gün 24 saat?
• 1 yıl 12 ay?
• Dünya haritalarında başlangıç noktası Greenwich?
Cevap bizi yaklaşık 5000 yıl öncesine, Mezopotamya’ya götürüyor.
Bugün kullandığımız zaman sistemi aslında modern dünyanın değil; Sümerler, Babiller ve eski astronomların mirasıdır.
12 Sayısı: Gökyüzünün Ritmi
Dairenin 360 Derece Olmasının Sebebi
Günün 24 Saat Olması
Haftanın 7 Gün Olması
10 Sayısı: İnsan Bedeninden Gelen Matematik
Sıfır Sayısını Kim Buldu?
Greenwich Neden Dünyanın Sıfır Noktası?
Metre Sisteminin Doğuşu
Modern Dünya Aslında Çok Eski Bir Sistemle Yaşıyor
