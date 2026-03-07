Sergen Yalçın, Okan Buruk'un 4.Hakem Şikayetini Eleştirdi: "İsterse 24.Hakemden Şikayet Etsin"

Beşiktaş cephesinde Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün'e büyük tepki var. Sergen Yalçın kararları eleştirdiği basın toplantısında 'Maçı kaybetmeyi hakeme bağlamak istemiyorum ama 20. dakikada Sane'nin kırmızı kart pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek hakem var mı çok merak ediyorum. Rıdvan'a yaptığı kırmızı kart pozisyonu, ilk yarıdakinin yüzde 50'si kadar hafif. Sarı kartla geçiştirdi, oyuncu da teşekkür etti. O da biliyor çünkü kırmızı kart olduğunu.' dedi.

Bir basın mensubunun Okan Buruk'un da hakemden şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Yalçın, 'O neyden şikayetçi? 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçi?' diye cevap verdi.