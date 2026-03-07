MART
Sergen Yalçın, Okan Buruk'un 4.Hakem Şikayetini Eleştirdi: "İsterse 24.Hakemden Şikayet Etsin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 00:29

Beşiktaş cephesinde Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün'e büyük tepki var. Sergen Yalçın kararları eleştirdiği basın toplantısında 'Maçı kaybetmeyi hakeme bağlamak istemiyorum ama 20. dakikada Sane'nin kırmızı kart pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek hakem var mı çok merak ediyorum. Rıdvan'a yaptığı kırmızı kart pozisyonu, ilk yarıdakinin yüzde 50'si kadar hafif. Sarı kartla geçiştirdi, oyuncu da teşekkür etti. O da biliyor çünkü kırmızı kart olduğunu.' dedi. 

Bir basın mensubunun Okan Buruk'un da hakemden şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Yalçın, 'O neyden şikayetçi? 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçi?' diye cevap verdi.

Buruk'un 4. hakemden şikayetçi olmasına ise Sergen Yalçın öfkelenerek "İsterse 24.hakemden şikayetçi olsun" dedi.

Sergen Yalçın hakem kararlarını "skandal" olarak niteledi.

Yalçın açıklamasının devamında 'Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır. 20. dakikadaki Sane'nin pozisyonu uzayda oynasan kımızı kart verilir. Bu yüzden maçı kaybettik demiyorum, çocuklar 100 dakika maç yapıyor. Ben zaten şampiyonluğa oynamıyorum ama sen niye benim geleceğimi etkiliyorsun. Herkes işini en doğru şekilde yapmalı.' dedi.

Hakan Karakoca
