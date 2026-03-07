MART
Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Ozan Ergün'ü Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.03.2026 - 00:02

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri ise hakem performansı oldu. Yorumcu Erman Toroğlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede hakeme sert eleştiriler yöneltti. Toroğlu, “Bir maçta 10-12 sarı kart olur da bir kırmızı kart çıkmazsa, o hakem olmaz hocam” sözleriyle dikkat çekti.

"Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak."

Erman Toroğlu, 'Maçın içine eden hakem oldu. Yazık. Niye biliyor musun? Maç çok önemli değil yani, atarsın atmazsın filan. O Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak. Yapma. Yani Yorumlu bir pozisyon değil hocam bu!

Çok kötü bir hakem, bana çok kötü bir maç izlettirdi. Yani bir maçta 10-12 sarı kart olur da bir kırmızı kart olursa, o hakem olmaz hocam. Maçın içine etti hakem...' dedi.

Toroğlu, atılan gole dikkat çekti.

Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Osimhen ile bulduğu golde çizilen VAR çizgisine de eleştiriler yöneltti. Toroğlu, pozisyonla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Bir gol var, ofsayt değil verdi VAR. Fakat şunu söyleyeyim; bir daha bakmak lazım o VAR'a.

Bilmiyorum yani... Zaten VAR'lar Türkiye'de çok karışık. VAR var da, VAR yok... Bir daha bakmak lazım....'

Toroğlu, Beşiktaş'ın kırmızı kart beklediği pozisyonları da yorumladı:

'Sane'ye iki kere kırmızı kart gösterilmesi lazımdı. Osimhen, net ve kemiksiz oyundan atılması lazım. Hakem maçın içine etmiş. Derbilere tecrübeli hakem lazım, deneme tahtası değil.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
