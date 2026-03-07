Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Ozan Ergün'ü Eleştirdi
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri ise hakem performansı oldu. Yorumcu Erman Toroğlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede hakeme sert eleştiriler yöneltti. Toroğlu, “Bir maçta 10-12 sarı kart olur da bir kırmızı kart çıkmazsa, o hakem olmaz hocam” sözleriyle dikkat çekti.
"Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak."
Toroğlu, atılan gole dikkat çekti.
Toroğlu, Beşiktaş'ın kırmızı kart beklediği pozisyonları da yorumladı:
