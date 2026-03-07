Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Ozan Ergün'ü Eleştirdi

Erman Toroğlu, 'Maçın içine eden hakem oldu. Yazık. Niye biliyor musun? Maç çok önemli değil yani, atarsın atmazsın filan. O Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak. Yapma. Yani Yorumlu bir pozisyon değil hocam bu!

Çok kötü bir hakem, bana çok kötü bir maç izlettirdi. Yani bir maçta 10-12 sarı kart olur da bir kırmızı kart olursa, o hakem olmaz hocam. Maçın içine etti hakem...' dedi.