Hande Yener Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" Soruşturması Başlatıldı
Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yener’in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle ‘Anayasal düzeni hedef aldığı’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri’ gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Hande Yener'e başlatılan soruşturmanın nedenini şu paylaşımla açıkladı:
