Hande Yener Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" Soruşturması Başlatıldı

Dilara Şimşek
07.03.2026 - 13:08

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yener’in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle ‘Anayasal düzeni hedef aldığı’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri’ gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. 

Gazeteci İsmail Saymaz, Hande Yener'e başlatılan soruşturmanın nedenini şu paylaşımla açıkladı:

Hande Yener hakkındaki savcılık yazısı şu şekilde:

“Yener’in konserinde ‘Zıplamayan Tayyipçi’ şeklinde slogan atıldığı, sanatçının ritim tutarak eşlik ettiği, sahnede ‘Bu devri çok güzel devireceğiz’ dediği, anayasal düzeni hedef aldığı, iktidarın devrilmesi yönünde açık ve doğrudan çağrı niteliği taşıdığı…”

