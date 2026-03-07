Gıda, Konut ve Ulaşım Harcamaları Nasıl Ayrışıyor? Temel Harcamaların Ekonomideki Oranları

Son dönemde yayınlanan güncel ekonomik veriler ve bütçe analizleri, cüzdanımızdaki önceliklerin ne kadar keskin ve radikal bir şekilde değiştiğini açıkça gözler önüne seriyor. Artık sadece 'Bugün ne yiyoruz?' sorusu değil, 'Bu kirayı nasıl ödüyoruz?' ve 'İşe gitmek için ne kadar harcıyoruz?' soruları bütçemizin asıl hakimi ve belirleyicisi olmuş durumda.

Eğer sen de her ay başında paranın rotasını çizerken bu devasa üçgenin içinde kaybolduğunu hissediyorsan, gel bu temel harcamaların ekonomideki gerçek ağırlığına bakalım!