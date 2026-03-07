onedio
Gıda, Konut ve Ulaşım Harcamaları Nasıl Ayrışıyor? Temel Harcamaların Ekonomideki Oranları

etiket Gıda, Konut ve Ulaşım Harcamaları Nasıl Ayrışıyor? Temel Harcamaların Ekonomideki Oranları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.03.2026 - 13:17

Son dönemde yayınlanan güncel ekonomik veriler ve bütçe analizleri, cüzdanımızdaki önceliklerin ne kadar keskin ve radikal bir şekilde değiştiğini açıkça gözler önüne seriyor. Artık sadece 'Bugün ne yiyoruz?' sorusu değil, 'Bu kirayı nasıl ödüyoruz?' ve 'İşe gitmek için ne kadar harcıyoruz?' soruları bütçemizin asıl hakimi ve belirleyicisi olmuş durumda.

Eğer sen de her ay başında paranın rotasını çizerken bu devasa üçgenin içinde kaybolduğunu hissediyorsan, gel bu temel harcamaların ekonomideki gerçek ağırlığına bakalım!

Kira ve konut zirvede!

Güncel verilere göre bütçemizin en büyük kısmını, %26,0’lık oranla barınma ihtiyaçlarımız oluşturuyor. Konut kiraları, ev bakım giderleri ve su-elektrik gibi temel hizmetler, hanehalkı harcamalarının merkezine yerleşmiş durumda.

Ulaşım ikinci sıraya yerleşti!

Ulaşım harcamaları, %21,6 ile listenin ikinci sırasında yer alarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Gerek işe gidiş gelişlerde kullanılan toplu taşıma masrafları gerekse kişisel araçların yakıt ve bakım giderleri, hareket halindeyken harcadığımız meblağın ne kadar yükseldiğini kanıtlıyor.

Mutfak harcamaları hala çok önemli...

Gıda ve içecekler, toplam harcamalarımız içinde %18,1'lik pay ile üçüncü sırada yer alıyor. Sofralarımızın bereketi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarımız için ayırdığımız bu bütçe, her ne kadar kira ve ulaşımdan sonra gelse de hala temel önceliklerimiz arasındaki yerini koruyor.

Sosyalleşmeyi unuttuk gibi!

Eğlence, spor ve kültür harcamalarının bütçedeki payı %2,3 olarak belirlenmiş durumda. Kişisel gelişimimize katkı sunan, ruhumuzu dinlendiren sanatsal ve sportif faaliyetlere ayırdığımız bu pay, yoğun hayat temposu ve ekonomik öncelikler arasında kendimize ayırdığımız vaktin ne kadar kısıtlı olduğunu nezaketle fısıldıyor.

Sağlığa pay kalmıyor!

Sağlık hizmetleri için ayrılan pay da tıpkı eğlence gibi %2,3 seviyesinde kalıyor. Bu veri, genel sağlık hizmetlerine erişimdeki farklı yöntemlerin ve kişisel sağlık harcamalarındaki dengeli tutumun bir sonucu olabilir. Sağlıklı bir yaşam sürdürme gayreti, bütçe tablosunda diğer devasa kalemlerin yanında daha mütevazı bir şekilde kendine yer buluyor.

Eğitim lüks mü oldu?

Eğitim hizmetlerine ayrılan %1,6'lık pay, aslında üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir tabloyu işaret ediyor. Aileler; barınma, yol ve yemek gibi hayati zorunlulukları karşıladıktan sonra eğitime ancak bu kadar bir pay ayırabiliyorlar. Devletin sağladığı eğitim imkanlarının bu noktadaki rolü büyük olsa da, özel eğitim destekleri veya kişisel gelişim kursları gibi harcamaların bütçedeki yerinin bu denli sınırlı kalması, ekonomik önceliklerin ne kadar zorunlu alanlara kaydığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Finansal güvence hayal oldu!

Sigorta ve finansal hizmetlerin harcamalar içindeki payı %0,7 ile listenin en sonunda yer alıyor. Geleceğe dair mali riskleri yönetme ve sigortacılık hizmetlerinden yararlanma bilincinin harcamalara yansıması henüz çok düşük bir seviyede.

Genel bir değerlendirme yaptığımızda; konut, ulaşım ve gıda kalemlerinin toplam bütçenin yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu görüyoruz.

