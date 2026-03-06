onedio
Bebek’te Denize Girmek İçin Kullanılan Merdivenlerin Kaldırılması Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 15:19

İstanbul Bebek sahilinde yıllardır denize girmek için kullanılan bir merdivenin belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı iddiası gündem oldu. İçerik üreticisi Aydın Aydıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu merdivenin kesilerek kaldırıldığını öne sürdü. Aydıner, uygulamanın vatandaşların denize girmesini engellemeye yönelik olduğunu savundu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

İçerik üreticisi Aydın Aydıner, Bebek’te yıllardır denize girmek için kullandıkları merdivenin belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydıner, uygulamaya tepki gösterdi.

“Yıllardır Bebek'ten denize girdiğimiz merdiveni belediye ekipleri kesme taşıyla kesip kaldırmışlar. Denize girmemizi istemiyorlar.

Vatandaşın mutlu olmasını istemiyorlarmış. İnsanlar dertlerini, sıkıntılarını denize girerek atıyorlardı. Bizi sürekli şikayet ediyorlardı. Kaymakama, belediyeye. İnsanların mutlu olmasını istemiyorlar.”

Kullanıcılar bu olaya ne demiş, buyurun beraber bakalım...

