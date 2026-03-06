Bebek’te Denize Girmek İçin Kullanılan Merdivenlerin Kaldırılması Tepkilerin Odağında

İstanbul Bebek sahilinde yıllardır denize girmek için kullanılan bir merdivenin belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı iddiası gündem oldu. İçerik üreticisi Aydın Aydıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu merdivenin kesilerek kaldırıldığını öne sürdü. Aydıner, uygulamanın vatandaşların denize girmesini engellemeye yönelik olduğunu savundu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi Aydın Aydıner, Bebek’te yıllardır denize girmek için kullandıkları merdivenin belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcılar bu olaya ne demiş, buyurun beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın