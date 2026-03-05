Uzmanlara Göre Sabah İçilen Suya Eklenen Küçük Bir Detay Fark Yaratabilir
Güne bir bardak suyla başlamak birçok kişi için sağlıklı bir alışkanlık olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu rutin küçük bir dokunuşla daha faydalı hale getirilebilir. Sabah içilen suya eklenecek doğal minerallerin, vücudun elektrolit dengesini ve hidrasyon sürecini destekleyebileceği belirtiliyor.
Sabah uyandıktan sonra içilen bir bardak suyun sağlık açısından faydalı olduğu uzun süredir biliniyor.
Brecka’ya göre sabah saatlerinde içilen suya az miktarda doğal deniz tuzu eklemek, vücudun gece boyunca kaybettiği minerallerin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.
Uzman, burada kullanılan tuzun sofra tuzu olmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.
