Uzmanlara Göre Sabah İçilen Suya Eklenen Küçük Bir Detay Fark Yaratabilir

Sofra tuzunun büyük ölçüde sodyum klorürden oluştuğunu ve doğal mineraller açısından oldukça sınırlı olduğunu ifade ediyor. Buna karşılık doğal deniz tuzlarının 80’den fazla iz mineral içerebildiği ve elektrolit dengesini desteklediği aktarılıyor.

Araştırmalar da iz minerallerin vücudun hidrasyon mekanizmasını, elektrolit dengesini ve kardiyovasküler sağlığıdestekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle gece boyunca terleme ve solunum yoluyla kaybedilen elektrolitlerin sabah saatlerinde yerine konması, gün içindeki enerji seviyesine de katkı sağlayabiliyor.

Brecka’ya göre sabah rutininde yapılacak basit bir değişiklik yeterli: yaklaşık 300 mililitre suya küçük bir tutam doğal deniz tuzu eklemek. Bu yöntemle hem suyun emilimi artabilir hem de vücudun ihtiyaç duyduğu bazı mineraller doğal yoldan alınabilir.