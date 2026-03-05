onedio
Uzmanlara Göre Sabah İçilen Suya Eklenen Küçük Bir Detay Fark Yaratabilir

Uzmanlara Göre Sabah İçilen Suya Eklenen Küçük Bir Detay Fark Yaratabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 11:40

Güne bir bardak suyla başlamak birçok kişi için sağlıklı bir alışkanlık olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu rutin küçük bir dokunuşla daha faydalı hale getirilebilir. Sabah içilen suya eklenecek doğal minerallerin, vücudun elektrolit dengesini ve hidrasyon sürecini destekleyebileceği belirtiliyor.

Sabah uyandıktan sonra içilen bir bardak suyun sağlık açısından faydalı olduğu uzun süredir biliniyor.

Ancak bazı uzmanlara göre bu alışkanlığı küçük bir dokunuşla daha etkili hale getirmek mümkün. Biyohacker ve sağlık araştırmacısı Gary Brecka, güne başlarken içilen suya mineral açısından zengin doğal tuz eklenmesini öneriyor.

Brecka’ya göre sabah saatlerinde içilen suya az miktarda doğal deniz tuzu eklemek, vücudun gece boyunca kaybettiği minerallerin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.

Özellikle işlenmemiş doğal deniz tuzlarının içerisinde bor, manganez, molibden ve selenyum gibi çok sayıda iz mineral bulunur. Bu minerallerin hücresel fonksiyonlardan sinir sistemine kadar birçok biyolojik süreçte rol oynadığı belirtiliyor.

Uzman, burada kullanılan tuzun sofra tuzu olmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Sofra tuzunun büyük ölçüde sodyum klorürden oluştuğunu ve doğal mineraller açısından oldukça sınırlı olduğunu ifade ediyor. Buna karşılık doğal deniz tuzlarının 80’den fazla iz mineral içerebildiği ve elektrolit dengesini desteklediği aktarılıyor.

Araştırmalar da iz minerallerin vücudun hidrasyon mekanizmasını, elektrolit dengesini ve kardiyovasküler sağlığıdestekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle gece boyunca terleme ve solunum yoluyla kaybedilen elektrolitlerin sabah saatlerinde yerine konması, gün içindeki enerji seviyesine de katkı sağlayabiliyor.

Brecka’ya göre sabah rutininde yapılacak basit bir değişiklik yeterli: yaklaşık 300 mililitre suya küçük bir tutam doğal deniz tuzu eklemek. Bu yöntemle hem suyun emilimi artabilir hem de vücudun ihtiyaç duyduğu bazı mineraller doğal yoldan alınabilir.

