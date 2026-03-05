Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'ya Evlilik Teklifi Edeceği İddia Edildi!

İkilinin ilişkisi ilk kez 2024’ün başlarında ortaya çıkmış, birlikte görüntülenmelerinin ardından kısa sürede doğrulanmıştı. O günden beri gözlerden pek saklanmayan çift, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve sosyal medyada gündem olan görüntüleriyle dikkat çekmeye devam etti.

Serenay'ı belki de ilk kez bu kadar aşık gördük, Mert Demir'in de Sarıkaya'yı sürekli el üstünde tuttuğundan hepimiz emin olduk.

Serenay Sarıkaya'nın olay aurası bir yanda, Mert Demir'in Serenay'a her fırsatta belli ettiği hayranlığı ve düşkünlüğü bir yanda hiçbirimizin beklemediği kadar şahane ve kusursuz aşıklar olup çıktılar!

Daha yeni tatilden dönen ikili, tüm yorgunluklarına rağmen yine çok keyifli gözüküyordu.