Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'ya Evlilik Teklifi Edeceği İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 12:47

Attıkları her adımla olay olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinde olay bir gelişme yaşandığı iddia edildi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mert Demir'in evlilik teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında.

İkilinin ilişkisi ilk kez 2024’ün başlarında ortaya çıkmış, birlikte görüntülenmelerinin ardından kısa sürede doğrulanmıştı. O günden beri gözlerden pek saklanmayan çift, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve sosyal medyada gündem olan görüntüleriyle dikkat çekmeye devam etti. 

Serenay'ı belki de ilk kez bu kadar aşık gördük, Mert Demir'in de Sarıkaya'yı sürekli el üstünde tuttuğundan hepimiz emin olduk. 

Serenay Sarıkaya'nın olay aurası bir yanda, Mert Demir'in Serenay'a her fırsatta belli ettiği hayranlığı ve düşkünlüğü bir yanda hiçbirimizin beklemediği kadar şahane ve kusursuz aşıklar olup çıktılar!

Daha yeni tatilden dönen ikili, tüm yorgunluklarına rağmen yine çok keyifli gözüküyordu.

Derken çift hakkında TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Programa konuk olan Mehmet Üstündağ, şans eseri bulunduğu bir arkadaş ortamında Mert Demir ile karşılaştığını ve sohbet sırasında Demir’in evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söylediğini dile getirdi. 

Hatta Üstündağ’a göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptıklarını ve birlikte “boy boy çocuk” istediklerini de açıkça dile getirmiş. Üstündağ’ın anlattığına göre Mert Demir, sohbet sırasında onun gazeteci olduğunu fark edince bir anda “Eyvah!” der gibi bir ruh haline girmiş ama olan da o sırada çoktan olmuş!

Bu sözlerin ardından gözler şimdi Mert Demir’den gelecek olası bir evlilik teklifine çevrilmiş durumda! Bakalım güzel kızımızı gerçekten Mert Demir'e verecek miyiz? Boy boy çocuklarını görmek nasip olacak mı?

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
