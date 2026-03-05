Tolga Güleç ile Öykü Cengiz’in Düğün Tarihi Belli Oldu
Oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz’in ilişkisi geçtiğimiz yıl yaptıkları nişanla gündeme gelmişti. Nişanın ardından çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları magazin kulislerini hareketlendirmişti. Ancak tüm söylentilere rağmen ilişkilerini sürdüren ikiliden bu kez sevindiren haber geldi. Tolga Güleç ile Öykü Cengiz’in düğün tarihi sonunda netleşti.
Oyuncu Tolga Güleç, geçtiğimiz yıl sunucu sevgilisi Öykü Cengiz ile ilişkisini bir adım ileri taşıyarak nişanlanmıştı.
Magazin gündeminde konuşulan ayrılık iddialarının ardından Tolga Güleç, çıkan söylentileri yalanlamış ve ilişkilerinde bir sorun olmadığını açıklamıştı.
