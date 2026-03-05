onedio
Tolga Güleç ile Öykü Cengiz’in Düğün Tarihi Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2026 - 13:27

Oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz’in ilişkisi geçtiğimiz yıl yaptıkları nişanla gündeme gelmişti. Nişanın ardından çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları magazin kulislerini hareketlendirmişti. Ancak tüm söylentilere rağmen ilişkilerini sürdüren ikiliden bu kez sevindiren haber geldi. Tolga Güleç ile Öykü Cengiz’in düğün tarihi sonunda netleşti.

Oyuncu Tolga Güleç, geçtiğimiz yıl sunucu sevgilisi Öykü Cengiz ile ilişkisini bir adım ileri taşıyarak nişanlanmıştı.

Çift, Temmuz 2025’te Bodrum’da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ancak nişan sonrası ikili hakkında magazin gündemini hareketlendiren bazı iddialar ortaya atılmıştı. Güleç’in sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını kaldırması ve Öykü Cengiz’in hesabına bir süre ulaşılamaması “ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirmişti.

Magazin gündeminde konuşulan ayrılık iddialarının ardından Tolga Güleç, çıkan söylentileri yalanlamış ve ilişkilerinde bir sorun olmadığını açıklamıştı.

Şimdi ise çiftin düğün tarihi netleşti. Tolga Güleç ile Öykü Cengiz’in 13 Haziran’da nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Böylece bir dönem ayrıldıkları konuşulan çift, yaz aylarında evlenerek ilişkilerini resmiyete döndürmeye hazırlanıyor.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
