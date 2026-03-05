Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Influencer İlayda Oymak Kendisini Demi Moore ile Karşılaştırdı!
Hollywood yıldızı Demi Moore’un son dönemdeki değişimi ve zayıf görüntüsü sosyal medyada sık sık gündem olurken, bu kez konunun içine bir influencer da dahil oldu. Sosyal medya fenomeni İlayda Oymak’ın spor yaptığı anları paylaştığı gönderiye düştüğü not, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Hollywood’un efsane isimlerinden Demi Moore, son dönemde özellikle fiziksel değişimi ve oldukça zayıf görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medya fenomeni İlayda Oymak ise yaptığı bir paylaşım sonrası gündeme geldi.
