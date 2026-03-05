onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Influencer İlayda Oymak Kendisini Demi Moore ile Karşılaştırdı!

Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Influencer İlayda Oymak Kendisini Demi Moore ile Karşılaştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2026 - 12:46

Hollywood yıldızı Demi Moore’un son dönemdeki değişimi ve zayıf görüntüsü sosyal medyada sık sık gündem olurken, bu kez konunun içine bir influencer da dahil oldu. Sosyal medya fenomeni İlayda Oymak’ın spor yaptığı anları paylaştığı gönderiye düştüğü not, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un efsane isimlerinden Demi Moore, son dönemde özellikle fiziksel değişimi ve oldukça zayıf görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

Hollywood’un efsane isimlerinden Demi Moore, son dönemde özellikle fiziksel değişimi ve oldukça zayıf görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

Yıllardır hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle konuşulan Moore, son katıldığı etkinliklerdeki görüntüsüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü oyuncunun belirgin şekilde incelen fiziği ve dikkat çeken görünümü kullanıcılar arasında tartışma yaratırken, bazıları formuna övgüler yağdırırken bazıları ise zayıflığına dikkat çekmişti. Demi Moore’un son dönemdeki bu değişimi magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni İlayda Oymak ise yaptığı bir paylaşım sonrası gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni İlayda Oymak ise yaptığı bir paylaşım sonrası gündeme geldi.

Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Oymak, gönderisinin altına “Hastalık sürecinde verdiğim kiloları umarım geri almam. Demi Moore’un fiziğine aşık oldum.” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, özellikle verdiği kiloları geri almak istemediğini söylemesi takipçilerinin bir kısmını endişelendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın