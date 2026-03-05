Evlenme Teklifi Alan Aryna Sabalenka'nın 12 Karatlık Dev Yüzüğü Şaşkınlık Yarattı!
Kadınlar tenisinin yıldız isimlerinden Aryna Sabalenka, bu kez korttaki performansıyla değil özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü tenisçinin aldığı evlenme teklifi ve parmağındaki dev yüzük sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Sabalenka’nın nişan yüzüğünün detayları ise magazin dünyasında çok konuşuldu.
Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, kadınlar tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri.
Son günlerde ise Sabalenka’nın tenis performansından çok özel hayatı konuşuluyor. Ünlü tenisçi, Brezilyalı iş insanı Georgios Frangulis’ten romantik bir sürprizle evlenme teklifi aldı.
