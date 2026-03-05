Evlenme Teklifi Alan Aryna Sabalenka'nın 12 Karatlık Dev Yüzüğü Şaşkınlık Yarattı!

Havuz kenarında çiçekler ve mumlarla hazırlanan romantik bir ortamda gerçekleşen teklif sonrası Sabalenka, Instagram’da paylaştığı görüntülerle nişanlandığını duyurdu. Parmağındaki yüzük ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özel olarak tasarlanan 12 karatlık oval kesim yüzüğün tasarımının aylar süren bir çalışmanın sonucu olduğu ortaya çıktı.

Mücevher uzmanlarına göre bu yüzüğün değeri yaklaşık 1 milyon dolar civarında (yaklaşık 30-32 milyon TL)