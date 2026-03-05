onedio
Evlenme Teklifi Alan Aryna Sabalenka'nın 12 Karatlık Dev Yüzüğü Şaşkınlık Yarattı!

Evlenme Teklifi Alan Aryna Sabalenka'nın 12 Karatlık Dev Yüzüğü Şaşkınlık Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2026 - 11:41

Kadınlar tenisinin yıldız isimlerinden Aryna Sabalenka, bu kez korttaki performansıyla değil özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü tenisçinin aldığı evlenme teklifi ve parmağındaki dev yüzük sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Sabalenka’nın nişan yüzüğünün detayları ise magazin dünyasında çok konuşuldu.

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, kadınlar tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri.

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, kadınlar tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri.

Güçlü servisleri ve agresif oyun tarzıyla tanınan Sabalenka, dünya sıralamasında uzun süre zirveye yakın konumda yer aldı ve Grand Slam turnuvalarındaki performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı. Korttaki başarısının yanı sıra sık sık gündeme gelen Sabalenka, hem spor dünyasında hem de sosyal medyada konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Son günlerde ise Sabalenka’nın tenis performansından çok özel hayatı konuşuluyor. Ünlü tenisçi, Brezilyalı iş insanı Georgios Frangulis’ten romantik bir sürprizle evlenme teklifi aldı.

Son günlerde ise Sabalenka'nın tenis performansından çok özel hayatı konuşuluyor. Ünlü tenisçi, Brezilyalı iş insanı Georgios Frangulis'ten romantik bir sürprizle evlenme teklifi aldı.

Havuz kenarında çiçekler ve mumlarla hazırlanan romantik bir ortamda gerçekleşen teklif sonrası Sabalenka, Instagram’da paylaştığı görüntülerle nişanlandığını duyurdu. Parmağındaki yüzük ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özel olarak tasarlanan 12 karatlık oval kesim yüzüğün tasarımının aylar süren bir çalışmanın sonucu olduğu ortaya çıktı.

Mücevher uzmanlarına göre bu yüzüğün değeri yaklaşık 1 milyon dolar civarında (yaklaşık 30-32 milyon TL)

