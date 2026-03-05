onedio
Alacakaranlık’ın Jacob’ı Taylor Lautner’ın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
05.03.2026 - 09:16

Bir döneme damga vuran Alacakaranlık serisinin unutulmaz karakterlerinden Jacob Black’e hayat veren Taylor Lautner, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Gençlik yıllarında yakaladığı büyük popülerlikle milyonlarca hayrana ulaşan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medyada paylaşılan karşılaştırmalı fotoğraflarla konuşuluyor. Lautner’ın gençlik hali ile şimdiki görüntüsünün yan yana getirildiği kareler kısa sürede gündem oldu.

Hollywood’un bir dönem en çok konuşulan genç yıldızlarından biri olan Taylor Lautner, özellikle Alacakaranlık serisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Jacob Black karakteriyle hafızalara kazınan Lautner, kaslı fiziği ve karizmatik görüntüsüyle uzun süre gençlik dergilerinin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Oyunculuk kariyerine oldukça küçük yaşlarda başlayan Lautner; aksiyon, macera ve gençlik yapımlarında yer alarak Hollywood’da adından söz ettirmeyi başarmış, Twilight serisinin ardından da farklı projelerde rol alarak kariyerini sürdürmüştü.

Son günlerde ise Taylor Lautner’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Alacakaranlık serisindeki Jacob Black karakteriyle tanınan oyuncunun gençlik hali ile şimdiki görüntüsü karşılaştırıldı. Sosyal medyada paylaşılan karelerde Lautner’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, birçok kullanıcıdan yorum geldi.

