Alacakaranlık’ın Jacob’ı Taylor Lautner’ın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu!
Bir döneme damga vuran Alacakaranlık serisinin unutulmaz karakterlerinden Jacob Black’e hayat veren Taylor Lautner, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Gençlik yıllarında yakaladığı büyük popülerlikle milyonlarca hayrana ulaşan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medyada paylaşılan karşılaştırmalı fotoğraflarla konuşuluyor. Lautner’ın gençlik hali ile şimdiki görüntüsünün yan yana getirildiği kareler kısa sürede gündem oldu.
Hollywood’un bir dönem en çok konuşulan genç yıldızlarından biri olan Taylor Lautner, özellikle Alacakaranlık serisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Son günlerde ise Taylor Lautner’ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
